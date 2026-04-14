L'actrice Sydney Sweeney pourrait gagner des millions grâce à cette scène «vulgaire» dans la série Euphoria

Alors que la saison 3 de la série “Euphoria” est récemment sorti, l’actrice Sydney Sweeney pourrait gagner plusieurs millions grâce à une opération marketing discrète et bien réalisée.

La saison 3 de la série HBO “Euphoria” est disponible depuis le 12 avril sur nos écrans. La suite de cette série était très attendue cette année, et les fans qui l’ont déjà regardée se sont aperçus que l’histoire fait un saut dans le temps puisqu’elle se passe cinq ans après la deuxième saison, et les personnages sont désormais adultes.

Crédit photo : HBO

Tandis que Rue travaille comme mule pour transporter de la drogue, Cassie s’est fiancée à Nate et vit comme femme au foyer. Elle s’occupe en filmant des vidéos pour adultes qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux. Si une scène osée avec Sydney Sweeney, qui incarne Cassie dans la série, a récemment fait polémique, un détail a attiré l’attention des fans.

Un corset spécial

Dans l’une des scènes de la série, on voit Cassie porter un ensemble de lingerie inspiré des chiens. En effet, elle a des menottes aux poignets, un collier et une laisse autour du cou, un petit nez marron en forme de coeur ainsi qu’un serre-tête en forme d’oreilles de chien et un corset marron.

Crédit photo : @syrn / Instagram

La suite après cette vidéo

Dans cette scène, qui semble anecdotique dans la série, rien n’a été laissé au hasard. En effet, il s’agit d’un discret coup de pub qui pourrait faire gagner des millions à Syndey Sweeney.

Un placement de produit

Le corset que porte l’actrice dans la série existe bel et bien puisqu’il provient de sa propre ligne de lingerie, qu’elle a lancé cet hiver, qui répond au nom de “Syrn”. Ce corset en satin possède un laçage au dos ainsi que des finitions dorées et sculpte la taille.

Pour mettre ce produit en avant, quelques détails ont été glissés dans la série. Dans l’un des passages, le fiancé de Cassie l’interroge sur ses motivations à publier ce genre de contenu. La jeune femme pose alors ses mains sur son corset et répond : “Je développe mon audience, cette marque pourrait me sponsoriser, c’est ce qu’on appelle la monétisation”.

Sur son compte Instagram, la marque a répondu au personnage en disant : “Cassie, nous devrions connaître quelqu’un qui pourrait t’aider !”

Un joli coup de pub pour l’actrice qui pourrait lui rapporter gros.