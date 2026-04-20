Qu'est-ce que le “sploshing”, cette tendance sexuelle popularisée par Sydney Sweeney qui fait fantasmer la Gen Z ?

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Sydney Sweeney dans

Si vous regardez la série “Euphoria”, une scène a dû attirer votre attention. On voit l’actrice Sydney Sweeney faire du “sploshing”, une tendance sexuelle populaire.

“Euphoria” est une série HBO Max qui fait beaucoup parler d’elle, et la présence de l’actrice Sydney Sweeney y est pour quelque chose. Dans la troisième saison, une scène osée avec l’actrice a notamment fait polémique sur les réseaux sociaux puisqu’elle a dégoûté les spectateurs.

Sydney Sweeney dans Crédit photo : HBO Max

En effet, on retrouve de nombreuses scènes sexuelles dans la série “Euphoria”. Le personnage incarné par Sydney Sweeney, Cassie, est une star d’OnlyFans mariée à Nate, un riche homme d’affaires.

Sydney Sweeney dans “Euphoria”

Pour cette raison, l’actrice est déjà apparue en train de pratiquer diverses tendances sexuelles, notamment lorsqu’elle s’est déguisée en chien dans un récent épisode. Pour cela, Sydney Sweeney avait revêtu un corset de sa propre marque, en réalisant un placement de produit qui pourrait lui rapporter des millions.

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Sydney Sweeney dans Crédit photo : @PopEffect16 / X

En plus de cela, une autre scène fait beaucoup parler d’elle dans la saison 3. On peut voir Cassie s’adonner au “sploshing”, une tendance sexuelle populaire qui consiste à intégrer des aliments dans ses activités intimes.

De la glace sur le corps

Dans la scène, Cassie laisse couler de la glace sur son corps nu. Le “sploshing” est une tendance qui entre dans la catégorie des fétichismes.

"La bouche étant un réceptacle, certains aspects sont intrinsèquement sexuels. ça peut être n'importe quoi : des spaghettis, des concombres, du chocolat... Observez chaque mouvement, goûtez chaque odeur, imaginez votre salive s'accumuler et improvisez à partir de là", a indiqué Ayesha Hussain, co-créatrice de Pass The Porn, à Lad Bible.

Il y a quelques années, elle est devenue une vraie trend sur TikTok puisque de nombreux utilisateurs se filmaient en train de se recouvrir d’aliments ou de boissons, tandis que les vidéos amassaient des millions de vues. Qui sait, l’épisode de la série “Euphoria” pourrait relancer cette pratique ?

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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