Cette scène osée avec Sydney Sweeney dégoûte les fans et fait déjà polémique dans la saison 3 d'Euphoria

Les fans d’Euphoria ont fait part de leur dégoût et de leur colère après cette scène diffusée dans le premier épisode de la troisième saison impliquant Sydney Sweeney.

HBO a dévoilé la troisième saison d’Euphoria ce dimanche 12 avril après quatre années d’attente. Et pour son retour, elle a créé une polémique chez les fans. La raison : une scène à caractère sexuel impliquant Sydney Sweeney.

Dans cette scène de l’épisode 1, le personnage de l’actrice, Cassie, se lance dans la création de contenu pour adultes sur OnlyFans après avoir obtenu son BAC. Elle enfile diverses tenues légères avant d’enfiler celle d’un bébé.

La jeune femme apparaît les cheveux tressés, porte un haut transparent, une tétine dans la bouche, tandis qu’elle est assise sur son canapé les jambes en l’air.

Les internautes dézinguent une scène explicite dans Euphoria

Crédit photo : HBO

Rapidement, la scène a fait polémique. Sur les réseaux sociaux, les fans sont nombreux à critiquer Sydney Sweeney, HBO et le créateur d’Euphoria, Sam Levinson. Outre le moment gênant que la scène suscite, c’est surtout le caractère sexuel qui a choqué les spectateurs :

« Rien dans tout cela n'est, ne serait-ce qu'un peu, amusant ou divertissant à regarder, compte tenu du climat politique et social actuel qui sexualise les bébés depuis toujours », s’insurge un internaute.

La suite après cette vidéo

Cet internaute n’est pas le seul. D’autres sont allés dans son sens, faisant part de leur incompréhension :

« Ouais mec, ce truc de bébé est vraiment bizarre » ; « Celui qui lui a fait prendre cette pose de bébé avec une tétine mérite la prison. C'est vraiment gênant » ; « C'est vraiment flippant » ; « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait écrit ce scénario, qu'il ait été accepté, que les actrices soient d'accord, et que HBO pense que c'est une bonne idée d'approuver son tournage et sa diffusion », peut-on lire sur X.

Soulever un problème à travers la série télé

Si la majorité des spectateurs s’accordent à dire que la scène est « grotesque », c’est surtout le sujet du jeu de rôle sur l'âge qui fait enrager les fans. Pour eux, cette scène alimente « un fétichisme pédophile ».

Le site Ladbible précise que le jeu de rôle d’âge est une pratique sexuelle dans laquelle une personne adopte le rôle d’une personne plus jeune ou plus âgée par pur plaisir. Les personnes adeptes de ce jeu apprécient la soumission et trouvent du réconfort en étant bordées.

Une seconde partie des fans d’Euphoria aurait compris cet aspect et tenté de le défendre sur le net : « C'est de la fiction. La série se moque de ceux qui produisent et consomment ce genre de choses. C'est comme si vous vous plaigniez qu'un film mette en scène un politicien corrompu ou un tueur en série », écrit l’un d’eux.

Pour l’instant, la saison 3 d’Euphoria affiche le score de 44% sur Rotten Tomatoes. Le reste de la série sera-t-il aussi clivant ?