Ryan Reynolds s'est brisé tous les os du côté gauche après avoir été écrasé par une voiture

Connu pour son humour à toute épreuve, Ryan Reynolds n’a pas plaisanté quand il a raconté avoir été violemment percuté par une voiture.

Ryan Reynolds s’est fait renverser par un chauffard ivre

Au cinéma, Ryan Reynolds a beau incarner un anti-héros presque invincible dans Deadpool, dans la vraie vie, il reste humain. L’acteur s’est fait renverser par un chauffard ivre dans sa ville natale de Vancouver. C’est ce qu’il a révélé à son ami et co-propriétaire du club de foot de Wrexham, Rob McElhenney, dans une interview croisée pour GQ.

Les deux amis avaient pour mission de monter un meuble Ikea en 30 minutes tout en répondant à des questions. La tâche s’est avérée un peu plus difficile pour les deux hommes. C’est à ce moment que Ryan Reynolds a raconté cette douloureuse histoire à son ami, qui n’en savait rien.

La suite après cette vidéo

« Je me suis cassé tous les os du côté gauche »

Crédit photo : Getty images

Ryan Reynolds a raconté que l’accident était survenu il y a 30 ans. À l’époque, il en avait 18 et il quittait un bar de la ville. Mais plutôt que de prendre sa voiture, le Canadien, qui avait consommé une bière, a préféré jouer la carte de la sécurité en repartant à pied.

« Je suis revenu sur mes pas, j'ai regardé ma voiture un instant et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je ne vais pas prendre le volant — même pour rentrer chez moi à quatre pâtés de maisons, absolument pas’. Alors, à la place, j’ai fait demi-tour et j’ai commencé à traverser la rue... et je me suis fait renverser par un conducteur ivre. »

Le choc fut tel que Ryan Reynolds a passé 4 mois immobilisé à l’hôpital. « Je me suis cassé tous les os du côté gauche. Il m'a percuté si violemment que sa voiture était hors d'usage. » L’acteur avait déjà raconté cet événement dans un entretien pour CTV News en 2011, précisant qu’il s’était réveillé trois jours plus tard à l’hôpital où son père était à ses côtés.

De son propre aveu, cet accident l’a profondément marqué. Ryan Reynolds garde encore des séquelles : « Depuis, je suis une épave en piteux état. »