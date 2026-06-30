Ryan Reynolds s'est brisé tous les os du côté gauche après avoir été écrasé par une voiture

Connu pour son humour à toute épreuve, Ryan Reynolds n’a pas plaisanté quand il a raconté avoir été violemment percuté par une voiture.

Par  | Partager

Ajouter Demotivateur en favori sur Google
Ryan Reynolds à l'avant-première de Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds s’est fait renverser par un chauffard ivre

Au cinéma, Ryan Reynolds a beau incarner un anti-héros presque invincible dans Deadpool, dans la vraie vie, il reste humain. L’acteur s’est fait renverser par un chauffard ivre dans sa ville natale de Vancouver. C’est ce qu’il a révélé à son ami et co-propriétaire du club de foot de Wrexham, Rob McElhenney, dans une interview croisée pour GQ.

Les deux amis avaient pour mission de monter un meuble Ikea en 30 minutes tout en répondant à des questions. La tâche s’est avérée un peu plus difficile pour les deux hommes. C’est à ce moment que Ryan Reynolds a raconté cette douloureuse histoire à son ami, qui n’en savait rien.

La suite après cette vidéo

« Je me suis cassé tous les os du côté gauche »

Ryan Reynolds à l'avant-première de DeadpoolCrédit photo : Getty images

Ryan Reynolds a raconté que l’accident était survenu il y a 30 ans. À l’époque, il en avait 18 et il quittait un bar de la ville. Mais plutôt que de prendre sa voiture, le Canadien, qui avait consommé une bière, a préféré jouer la carte de la sécurité en repartant à pied.

« Je suis revenu sur mes pas, j'ai regardé ma voiture un instant et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je ne vais pas prendre le volant — même pour rentrer chez moi à quatre pâtés de maisons, absolument pas’. Alors, à la place, j’ai fait demi-tour et j’ai commencé à traverser la rue... et je me suis fait renverser par un conducteur ivre. »

Le choc fut tel que Ryan Reynolds a passé 4 mois immobilisé à l’hôpital. « Je me suis cassé tous les os du côté gauche. Il m'a percuté si violemment que sa voiture était hors d'usage. » L’acteur avait déjà raconté cet événement dans un entretien pour CTV News en 2011, précisant qu’il s’était réveillé trois jours plus tard à l’hôpital où son père était à ses côtés.

De son propre aveu, cet accident l’a profondément marqué. Ryan Reynolds garde encore des séquelles : « Depuis, je suis une épave en piteux état. »

Google Follow Suivez nous sur Google

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Les h&eacute;matomes de Souailla Mohamed
La femme de Jimmy Mohamed l’accuse de violences conjugales et montre ses hématomes sur les bras
Extrait tir&eacute; de Little Brother
Cette nouvelle comédie avec John Cena débarque sans prévenir à la 1ère place sur Netflix
Karine Le Marchand
« Tu enlèves la vie, on t’enlève la vie » : les propos radicaux de Karine Le Marchand sur la peine de mort après le décès du jeune Louis
Mimie Mathy
“Je ne marche plus” : à 68 ans, Mimie Mathy se confie sur ses problèmes de santé
Millie Bobby Brown et David Harbour dans &quot;Stranger Things&quot;
Après “Stranger Things”, Millie Bobby Brown et David Harbour vont jouer ensemble dans une nouvelle série Netflix