Le Seigneur des Anneaux : Ian McKellen confirme le retour de Gandalf et Frodon dans le prochain film sur Gollum

En mai 2026 débutera le tournage, en Nouvelle-Zélande, du nouveau film de la saga Le Seigneur des Anneaux intitulée “The Hunt for Gollum”. Réalisé par Andy Serkis, interprète du célèbre personnage de Gollum, le film viendra combler le vide narratif entre Le Hobbi et La Communauté de l’Anneau, en se concentrant sur la traque de la petite créature obsédée par l’anneau.

Pour ce projet, on s’attendait donc à ce que le personnage de Gandalf fasse son retour dans la saga. Chose confirmée par l’acteur Ian McKellen en personne à l’occasion d’une réunion avec les fans à Londres.

L’interprète de Gandalf a lâché une véritable bombe pour les passionnés du monde entier : Gandalf et Frodon Sacquet font officiellement partie du scénario de The Hunt for Gollum.

« Mais je vais vous dévoiler deux secrets à propos du casting. Il y a un personnage dans le film qui s’appelle Frodo et un autre qui s’appelle Gandalf, et à part ça, mes lèvres restent cousues. »

Un pan narratif à découvrir

Situé pendant les « années manquantes » qui suivent le 111e anniversaire de Bilbo mais précèdent le début du périple de Frodon vers le Mordor, le récit se concentre sur la mission urgente de Gandalf pour retrouver Gollum. Le film ambitionne d’étoffer la mythologie hors champ des appendices, où Gandalf et Aragorn mènent une course contre les forces de Sauron pour découvrir ce que la créature sait au sujet de l’Anneau unique.

Avec Peter Jackson, l’architecte de la trilogie originale, à la production, et le pionnier de la motion-capture Andy Serkis à la réalisation, le projet marque un pari stratégique majeur pour Warner Bros., bien décidée à retrouver le prestige de l’âge d’or de la franchise. Si McKellen s’est amusé à garder « les lèvres cousues » quant à un éventuel retour, pour lui comme pour Elijah Wood, dans leurs rôles emblématiques, le timing et le lieu de l’annonce laissent clairement entendre que le casting nostalgie sera l’un des piliers du film.

Les spéculations techniques vont déjà bon train sur la manière dont la production va gérer les vingt ans écoulés depuis la fin de la trilogie originale. Les initiés évoquent un savant mélange de rajeunissement numérique et de prothèses pour préserver la continuité visuelle.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée. En attendant, on vous rappelle que la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue est dispo sur HBO Max.