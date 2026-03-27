“Le Seigneur des Anneaux” : après “La Traque de Gollum”, un nouveau film est en préparation, 14 ans après les aventures de Frodon

Avis aux fans du “Seigneur des Anneaux” ! Un nouveau film est en préparation et il racontera la suite des aventures de Sam, Merry et Pippin, 14 ans après la disparition de Frodon.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les fans du “Seigneur des Anneaux”. Un nouveau film a été annoncé. Intitulé “La Traque de Gollum”, il se passera entre l’histoire du “Hobbit” et de “La Communauté de l’Anneau”. Elijah Wood devrait reprendre son rôle de Frodon Saquet puisqu’il refuse de laisser sa place à un autre acteur, tandis que Ian McKellen, qui joue Gandalf, devrait également être de retour.

Crédit photo : Le Seigneur des Anneaux

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle. Un autre film est en préparation, et il s’agira d’une suite directe de la trilogie qui a connu un succès mondial.

14 ans après la trilogie

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Il s’agira d’une suite directe des aventures de Sam, Merry et Pippin, 14 ans après la disparition de Frodon. Cette nouveauté a été annoncée par Peter Jackson dans une vidéo publiée sur Instagram.

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“Cet épisode se situe 14 ans après la disparition de Frodon. Sam, Merry et Pippin repartent sur les traces de leur première aventure. En parallèle, Elanor, la fille de Sam, découvre un secret enfoui depuis longtemps et cherche à comprendre pourquoi la Guerre de l’Anneau a failli être perdue avant même d’avoir commencé”, indique Allociné.

Deux films en préparation

On retrouvera le personnage de Tom Bombadil, que l’on a découvert dans la série “Les Anneaux de Pouvoir”. Mais avant de découvrir ce film très attendu des fans, ne manquez pas “Le Seigneur des Anneaux : la Traque de Gollum”, qui devrait sortir au cinéma le 15 décembre 2027.