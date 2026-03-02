Double de Jim Carrey aux César : un célèbre maquilleur prétend avoir remplacé l'acteur durant la cérémonie

Depuis son apparition aux César, Jim Carrey est devenu le centre de l’attention. De nombreux internautes pensent qu’il ne s’agissait pas réellement de l’acteur et qu’il a été remplacé pour l’occasion. Une drag queen a pris la parole et semble confirmer cette folle théorie.

Jim Carrey était-il bien présent aux César ?

C’est la folle théorie qui a agité les réseaux sociaux au lendemain des Césars, qui se sont déroulé le jeudi 26 février. Ce soir-là, Jim Carrey recevait un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Si son discours entièrement en français a charmé le public, c’est un autre détail qui a ensuite fait beaucoup parler : le visage changé de l'acteur.

L’apparition de Jim Carrey à cet événement a fait le tour des réseaux sociaux dans le monde. Il faut dire que l’acteur canadien se fait discret depuis quelques années, préférant se consacrer à sa passion pour la peinture. Dès lors, des internautes sont persuadés que le Jim Carrey des Césars était en fait un double de l’acteur. Ces quelques détails ont suffit à faire croire aux internautes que quelque chose clochait chez Jim Carrey.

Une théorie qui triture l’esprit des internautes

Crédit photo : Bestimage

La théorie a notamment été alimentée par un maquilleur du nom d’Alexis Stone. Le jeune homme est une drag queen connue pour ses imitations de Lana Del Rey, Glenn Close et Jack Nicholson. Ce week-end, l‘artiste a publié des stories sur Instagram insinuant qu’il avait pris l’apparence de Jim Carrey spécialement pour les César.

La suite après cette vidéo

Puis, dans une publication likée près de 300 000 fois, Alexis Stone a publié ce qui serait des preuves de ce qu’il avance, avec la légende : « Alexis Stone dans le rôle de Jim Carrey à Paris ». Dans ce carrousel d’images, on peut voir un gros plan du visage de Jim Carrey aux César, un masque, une perruque et de fausses dents dans une chambre d’hôtel de Paris. Il n’en fallait pas plus semer le doute chez les internautes :

« J’ai passé 100 combats à défendre les choix de chirurgie esthétique de Jim Carrey pour rien ?!?!?!?! » ; « JE LE SAVAIS !! Il est arrivé quelque chose à mon chouchou !! Je savais que ce n’était pas possible », ont exprimé certains d’entre eux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexis Stone (@thealexisstone)

D’autres en revanche, ont du mal à croire cette folle théorie : « Non, il nous faut plus de preuves. Montrez-nous des images vidéo du processus », écrit un troisième internaute.

Comme le rappellent certains observateurs, le visage changé de Jim Carrey peut tout simplement s’expliquer par son âge, 64 ans, ou par le recours à la chirurgie esthétique. Enfin, LadBible souligne que, durant son discours, Jim Carrey a remercié sa nouvelle compagne, chose que Alexis Stone n’aurait sûrement pas pu prévoir. Cette théorie a encore de beaux jours devant elle.