Un spectateur souffrant du syndrome Gilles de la Tourette hurle des insultes racistes à Michael B. Jordan et Delroy Lindo aux BAFTA

La cérémonie des BAFTA a plus fait parler pour sa polémique que pour son palmarès. Une insulte raciste a été entendue dans l’assemblée lorsque Michael B. Jordan et Delroy Lindo ont remis un prix. Le second a réagi.

Une insulte qui n’est pas passée inaperçue durant les BAFTA

Les BAFTA (les Oscars anglais) ont eu lieu dimanche soir. Si Une bataille après l’autre est sorti grand vainqueur, le palmarès de la soirée a été éclipsé par un incident qui fait depuis grand bruit dans les médias anglophones.

Durant la cérémonie, Michael B. Jordan et Delroy Lindo ont remis le prix des meilleurs effets visuels à Avatar 3. Mais au moment où les deux acteurs de Sinners sont arrivés sur scène, une insulte raciste, le « N-word », a été entendue dans l’assemblée.

Sauf que, comme nous l’avons appris au cours de la soirée, cette situation dérangeante était involontaire. L’auteur de l’insulte est John Davidson, souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette qui a inspiré le film I Swear, également nommé.

Une pluie d’excuses et un rappel de la condition difficile du syndrôme de Tourette

John Davidson. Crédit photo : SIPA

À plusieurs reprises durant la cérémonie, John Davidson a crié des jurons, poussant le présentateur Alan Cumming à prendre la parole devant l’assemblée :

« Le syndrome de Tourette est un handicap et les tics que vous avez entendus ce soir sont involontaires, ce qui signifie que la personne atteinte du syndrome de Tourette n’a aucun contrôle sur son langage. Nous nous excusons si vous êtes offensés ce soir. Merci de votre compréhension et de votre contribution à la création d'un espace respectueux pour tous. »

Mais pour de nombreux spectateurs, internautes et observateurs, l’insulte raciste de John Davison fut la goutte de trop. Beaucoup regrettent et blâment la BBC, le diffuseur de l’événement, de ne pas avoir bipé l’insulte alors que la cérémonie était diffusée avec deux heures de décalage.

Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards



Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026

Les insultes ont cessé au cours de la seconde moitié de la cérémonie, John Davidson ayant décidé de quitter la salle de lui-même. Depuis, il se retrouve sous le feu des projecteurs et a présenté ses excuses, tout comme la BBC et les BAFTA.

Delroy Lindo a réagi à la polémique. L’acteur a été aperçu dans la soirée à une after-party où il semblait de bonne humeur. Le média américain Vanity Fair a recueilli ses impressions. Compréhensif, Delroy Lindo a expliqué que lui et Michael B. Jordan avaient « fait ce qu'ils avaient à faire. » Toutefois, il aurait aimé « que quelqu'un des BAFTA leur parle après. »

Cette histoire n’a pas fini de faire parler.