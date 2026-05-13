Cette série culte de Netflix bientôt de retour 5 ans après sa «fin», les fans sont hystériques

On la pensait terminée, mais il se pourrait bien que Netflix ait d'autres projets pour cette série culte. Les fans sont impatients et d’ores et déjà ravis.

Une série culte dont l’univers s’étend

Netflix n’a pas dit son dernier mot. Après la fin de Stranger Things, on croyait l’univers terminé pour de bon. Sauf que depuis, un dérivé, Stranger Things : Chroniques de 1985, est sorti. Il en est de même pour un autre titre phare de la plateforme.

Ce thriller diffusé entre 2017 et 2021 a fait les beaux jours de Netflix. Il est ainsi devenu la série non-anglophone la plus regardée de la plateforme avant que Squid Game ne débarque. Fort de son succès, cette série a connu un spin-off en 2023 intitulé Berlin (attendue pour le 15 mai 2026).

Crédit photo : Netflix

On veut bien sûr parler de La casa de papel. La série espagnole pourrait bien revenir, cinq ans après son grand final. C’est ce que laisse suggérer une bande-annonce mystérieuse dévoilée par Netflix en début de semaine. Reste à savoir ce qu’il en est réellement.

La suite après cette vidéo

La casa de papel de retour sur Netflix, les fans sont ravis

Berlin, le spin-off de La casa de papel. Crédit photo : Netflix

Des personnages vêtus d’une combinaison rouge et portant un masque de Dali au milieu d’une banque. Pas de doute, nous sommes bien dans l’univers La casa de papel.

Dans cette courte vidéo intitulée La saga de "La casa de papel" continue, le ton est donné : billets de banque, lingots d’or. Mais on apprend que la « révolution n’est pas terminée. » Puis, apparaît ensuite un masque de Dali en or, suivi d’un message : « Ce qui arrive ensuite a déjà commencé. »

Il n’en fallait pas plus pour que les fans de La casa de papel théorisent sur la prochaine étape de l’univers. Beaucoup espérant une suite à la saison 5 :

« Une saison 6 ?? Omggggg » ; « Alors là je m'y attendais pas jsui déjà comme un fou » ; « Il va y avoir une partie 6 ?! » ; « Je suis pas du genre à aimer les suites, mais là j'ai hâte... » ; « Dans le trailer ils mentionnent d'"inestimable trésors" en montrant des bijoux/portraits, et il n'y a que dans la série Berlin qu'on voit ça donc [un autre] Spin-Off confirmé », écrivent les internautes sur Youtube.

Netflix n’a pas encore dévoilé ce qu’il en est exactement. Pour le savoir, il va falloir s’armer d’un peu de patience.