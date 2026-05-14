Cette série intense est notée 10/10 sur Netflix, les fans sont accros et en redemandent

À peine sortie sur Netflix, la saison 2 de ce thriller scandinave s’impose déjà dans le top 10 des contenus les plus populaires de la plateforme.

Sur Netflix, les thrillers connaissent un véritable succès, et les productions scandinaves s’imposent de plus en plus. Parmi elles, une série intense qui a rendu les spectateurs accros.

En 2021, une autre pépite nordique a rencontré un large succès sur la plateforme de streaming. Cinq ans après sa sortie, la saison 2 fait une entrée fracassante au catalogue, confirmant une nouvelle fois l’engouement du public.

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Une série scandinave au score parfait

Véritable phénomène sur Netflix, la série danoise Octobre (Kastanjemanden en version originale) a mis tout le monde d’accord.

Cette fiction haletante, adaptée du best-seller du même nom, réunit tous les ingrédients pour séduire : une ambiance pesante, une enquête tortueuse, des personnages hauts en couleur et une bonne dose de suspense. Le pitch ?

Par un matin brumeux, la police de Copenhague est dépêchée sur une aire de jeux, où elle découvre le corps sans vie d’une jeune femme, attachée à un arbre et amputée d’une main. À ses côtés, un indice glaçant : un petit bonhomme fabriqué avec des marrons. Deux inspecteurs sont alors chargés de l’affaire. Ensemble, ils vont remonter la piste d’une série de crimes liés à une ancienne disparition, à des secrets enfouis et à une sinistre comptine pour enfants.

Les six épisodes ont rapidement conquis les amateurs du genre. Résultat : Octobre a récolté le score parfait sur Rotten Tomatoes avec 100 % de critiques positives.

Ce n’est pas tout ! La mini-série affichait encore 58,6 millions d’heures visionnées au premier semestre de l’année dernière, rapporte le magazine Biba. Vous l’aurez compris, elle continue d’attirer les fans d’enquêtes noires.

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La saison 2 déjà dans le top 10 Netflix

Le 7 mai, Netflix a réservé une belle surprise à ses abonnés en dévoilant la très attendue saison 2 d’Octobre. Baptisée Cache-Cache, elle se compose également de six épisodes.

Cette nouvelle affaire criminelle met en scène le même duo d’inspecteurs. Cette fois-ci, ils enquêtent sur la disparition d’une femme, liée à un jeu macabre de « cache-cache ».

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À l’instar de la première saison, cette nouvelle enquête séduit les spectateurs, qui lui attribuent la note de 3,5/5 sur Allociné.

Un utilisateur a écrit :

« Même structure que la première saison, mais avec quelque chose de mieux… La réalisation et le montage donnent l’impression d’épier les personnages. Passionnant ».

D’autres saluent l’écriture de la série et sa réalisation haletante. Sur Netflix, Cache-Cache se hisse à la septième place du top 10 des contenus les plus regardés du moment.

Vous l’aurez compris, c’est la série à ne surtout pas manquer ! Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.