Pour Noël, prolongez les frissons avec la sortie en VOD de « La nuit des clowns »

Ça vous dirait un petit slasher bien gore avec un clown tueur pour Noël ? Amateurs de films d’horreur, pimentez un peu vos fêtes de fin d’année avec un film qui vous gardera éveillé.

Frendo le clown vient vous hanter cet hiver

Crédit photo : SND

C'est la fin de l'année et vous êtes en manque de frissons ? Pas de panique, ce film d’horreur adapté du roman "Un clown dans un champ de maïs", écrit par Adam Cesare, débarque pour vous sauver de cette période trop sage... et vous hanter. Bien que l’on approche de Noël, il semblerait que les clowns fassent de la résistance et souhaitent prolonger Halloween. En témoigne la sortie de La nuit des clowns, quelques semaines seulement après son passage au cinéma. Le thriller horrifique réalisé par Eli Craig compte bien ajouter son lot d’horreur aux fêtes de fin d’année.

Pour cela, vous pouvez compter sur Frendo, cet étrange clown du Missouri. Et si Frendo est la figure emblématique de sa ville, ce personnage pourrait bien être plus sombre qu’on ne le croit…

Voici le résumé partagé sur Allociné : « Quand Quinn emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, elle fait rapidement la connaissance de Frendo le Clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque été, lors d’une grande fête en son honneur. Mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand des adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelles les légendes qui circulent autour de Frendo… »

« La nuit des clowns », le slasher à offrir pour un Noël clownesque

Dans La nuit des clowns, Quinn et ses nouveaux amis sont la proie d’un Frendo mystérieux qui n’a rien à voir avec le personnage que la ville adule. Commence alors un jeu du chat et de la souris dans lequel l’effroyable clown élimine les ados un à un.

Autant vous dire que La nuit des clowns a plu aux spectateurs friands de clowns tueurs et de gore :

« Un bon p’tit slasher clownesque avec une petite touche d’humour par moment pour détendre. C’est assez gore » ;« Y’a de l’humour bien dosé, des exécutions sympas, une réal propre et une ambiance générale franchement divertissante » ; « Un slasher de très bon calibre, qui propose un spectacle rafraîchissant » ; « Quel régal ! La nuit des clowns est un slasher bête et méchant (dans le bon sens du terme) comme on en fait rarement aujourd'hui », s’enthousiasment les internautes sur Allociné.

Alors, si vous êtes plutôt clowns et bain de sang que bonhomme de neige et chocolat chaud pour les fêtes de fin d’année, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Pour vous ou pour offrir, osez La nuit des clowns sous le sapin. Le film sera disponible en VOD et DVD dès le 18 décembre prochain.