« J'ai failli m'évanouir » : ce film d'horreur tiré d'un roman de Stephen King a bluffé les spectateurs sur Netflix

Si vous n’avez pas peur qu’un film d’horreur vous retourne l’estomac, alors on a ce qu’il vous faut. Sur Netflix, les spectateurs ont été soufflés par ce film adapté d’un roman de Stephen King.

Halloween approche à grands pas. Pour se mettre dans l’ambiance, pourquoi ne pas en profiter pour regarder un film d’horreur qui va vous remuer. En plus, si on vous dit que celui-ci est une adaptation de Stephen King, c’est frisson garanti.

Très souvent, Stephen King encense des séries d’épouvante sur ses réseaux sociaux, qu’il conseille à ses fans de regarder. Aujourd’hui, on inverse les rôles puisque ce sont les spectateurs de Netflix qui sont sous le choc de l’une de ses adaptations.

Crédit photo : Netflix

Elle s’appelle Jessie (Gerald’s Game en anglais) et vous n’allez pas en sortir indemne : « Quand le jeu coquin de son mari tourne mal, Jessie, menottée au lit d'un chalet isolé, affronte d'étranges visions, de sombres secrets et un terrible dilemme », indique le résumé de la plateforme.

Un film que les internautes n’arrivent pas à oublier

Jessie est adapté du livre du même nom sorti en 1992 et c’est un grand fan de l’auteur qui le met en scène : Mike Flanagan. On doit à ce dernier les séries The Haunting of Hill House, La Chute de la maison Usher ou la suite de Shining, Doctor Sleep. Le choix est payant puisque les spectateurs ont été soufflés par le film, en particulier par une scène de fin :

« Soyez prudents. La scène finale m'a donné la nausée. J'ai dû faire une pause avant de pouvoir revenir et terminer le visionnage » ; « Ok, j'ai vraiment failli m'évanouir. Jessie est en pause depuis dix minutes. Un film ne m'a JAMAIS affecté comme ça auparavant [...] J'ai dû courir aux toilettes », ont indiqué des internautes.

Outre cette séquence qui plaira sans doute aux amateurs d’horreur et d’épouvante, Jessie a bluffé les spectateurs :

« Un chef-d'œuvre. Les dix dernières minutes ont été brillamment exécutées » ; « Chaque séquence du roman est présente dans le film. Le jeu des acteurs est à son meilleur » ; « Netflix a besoin de plus d'adaptations de Stephen King comme celle-ci. À voir absolument pour tous », peut-on lire sur X et Imdb.

Sans réelle surprise, Jessie recueille le score de 91% sur Rotten Tomatoes, preuve que le film a un certain impact sur son public. Dépêchez-vous d’aller frissonner devant !