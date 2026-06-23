« Tellement émouvant ! » : cette comédie romantique est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont sous le charme

Souvent moquée, la comédie romantique revient en force. Netflix a dévoilé sa dernière production et les internautes ont été agréablement surpris.

Une comédie romantique numéro un sur Netflix

Cet été, restons au frais à la maison devant Netflix. Vous avez l’embarras du choix avec cette série coréenne numéro 1 ou ce thriller d’Harlan Coben qui vient de lui chiper la place.

Si vous cherchez un film léger qui vous fera rire et vous émouvra, pourquoi ne pas essayer cette comédie romantique ? Sortie le 19 juin dernier sur Netflix, elle se classe déjà numéro un dans le monde entier dont la France. Elle devance ainsi Office Romance, l’autre comédie romantique à succès avec Jennifer Lopez.

Crédit photo : Netflix

Cette fois-ci, on vous propose de regarder Si tu m’écoutes (Voicemails For Isabelle). « Les confessions hilarantes qu'une jeune femme croit envoyer par message vocal à sa sœur décédée finissent sur le répondeur d'un inconnu, qui tombe sous le charme à distance », indique la plateforme.

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Les internautes sous le charme

Crédit photo : Netflix

Si tu m’écoutes a conquis le monde entier. Outre son pitch original, de nombreux internautes ayant vu le film applaudissent les dialogues et les interprétations des acteurs, à commencer par Zoey Deutch et son partenaire à l’écran Nick Robinson. « Zoey Deutch est, une fois de plus, solaire et dynamique, et parvient à faire briller chaque partenaire de jeu. Il n'y a pas un seul échange qui tombe à plat quand elle est à l'écran », écrit un utilisateur sur Allociné.

D’autres internautes vont dans ce sens allant même jusqu’à qualifier Si tu m'écoutes de « l’une des meilleurs comédies romantiques » :

« Plein d’émotions du début à la fin ! Une histoire touchante et captivante. À regarder absolument !! » ; « C'était drôle, émouvant, sur un sujet difficile à écrire en plus. Très beau film et très bon moment » ; « Il est donc encore possible de faire des comédies romantiques exceptionnelles ? » ; « Tellement émouvant ! », peut-on lire sur Allociné.

Vous l’aurez compris, Si tu m'écoutes a surpris tout le monde et n’a pas démérité sa place de numéro un. Alors, rendez-vous sur Netflix.