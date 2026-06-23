« Tellement émouvant ! » : cette comédie romantique est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont sous le charme

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Extrait tiré de Si tu m'écoutes

Souvent moquée, la comédie romantique revient en force. Netflix a dévoilé sa dernière production et les internautes ont été agréablement surpris.

Une comédie romantique numéro un sur Netflix

Cet été, restons au frais à la maison devant Netflix. Vous avez l’embarras du choix avec cette série coréenne numéro 1 ou ce thriller d’Harlan Coben qui vient de lui chiper la place.

Si vous cherchez un film léger qui vous fera rire et vous émouvra, pourquoi ne pas essayer cette comédie romantique ? Sortie le 19 juin dernier sur Netflix, elle se classe déjà numéro un dans le monde entier dont la France. Elle devance ainsi Office Romance, l’autre comédie romantique à succès avec Jennifer Lopez.

Extrait tiré de Si tu m'écoutesCrédit photo : Netflix

Cette fois-ci, on vous propose de regarder Si tu m’écoutes (Voicemails For Isabelle). « Les confessions hilarantes qu'une jeune femme croit envoyer par message vocal à sa sœur décédée finissent sur le répondeur d'un inconnu, qui tombe sous le charme à distance », indique la plateforme.

La suite après cette vidéo

Les internautes sous le charme

Extrait tiré de Si tu m'écoutesCrédit photo : Netflix

Si tu m’écoutes a conquis le monde entier. Outre son pitch original, de nombreux internautes ayant vu le film applaudissent les dialogues et les interprétations des acteurs, à commencer par Zoey Deutch et son partenaire à l’écran Nick Robinson. « Zoey Deutch est, une fois de plus, solaire et dynamique, et parvient à faire briller chaque partenaire de jeu. Il n'y a pas un seul échange qui tombe à plat quand elle est à l'écran », écrit un utilisateur sur Allociné.

D’autres internautes vont dans ce sens allant même jusqu’à qualifier Si tu m'écoutes de « l’une des meilleurs comédies romantiques » :

« Plein d’émotions du début à la fin ! Une histoire touchante et captivante. À regarder absolument !! » ; « C'était drôle, émouvant, sur un sujet difficile à écrire en plus. Très beau film et très bon moment » ; « Il est donc encore possible de faire des comédies romantiques exceptionnelles ? » ; « Tellement émouvant ! », peut-on lire sur Allociné.

Vous l’aurez compris, Si tu m'écoutes a surpris tout le monde et n’a pas démérité sa place de numéro un. Alors, rendez-vous sur Netflix.

Netflix
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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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