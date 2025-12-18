Les internautes sont choqués en découvrant que Stuart Little... n'est pas une souris

Il a bercé l’enfance de nombreuses personnes au début des années 2000. Pourtant, le film Stuart Little cache un secret que peu de monde connaît : la vraie origine de la souris Stuart.

Une souris, héroïne d’une comédie pour enfants

En 1999, la comédie d’aventure pour enfants, Stuart Little, sortait sur les écrans. Porté par Hugh Laurie (le futur Dr House), Geena Davis et le jeune Jonathan Lipnicki, le film fut un gros succès. En effet, il a rapporté pas moins de 300 millions de dollars dans le monde, entraînant forcément une suite trois ans plus tard.

Le film a beaucoup plu au public et même aux critiques. Peut-être parce qu’il raconte la fraternité improbable entre un souriceau et un petit garçon :

« Le nouveau venu dans la famille Little n'est rien moins que Stuart, une souris. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas a séduire définitivement George qui a du mal à admettre qu'une souris puisse être son frère jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de prouver sa bravoure », renseigne le synopsis d’Allociné.

Une précision donnée dans le roman d’origine

Crédit photo : Columbia Pictures

Cela n’aura sans doute pas échappé aux spectateurs, mais Stuart est une souris. En tout cas, il a tout l’air d’une souris. Et bien, en fait non. De nombreuses personnes ne le savent peut-être pas mais Stuart Little est inspiré du roman éponyme écrit par E. B. White, et publié en 1945.

Et vous l‘aurez compris, dans le livre, Stuart n’est pas une souris. Il est en réalité un garçon bien humain à l’apparence d’une souris. Dans le livre, il est mentionné que « tout le monde a remarqué qu'il n'était guère plus gros qu'une souris » :

« Il mesurait à peine cinq centimètres ; il avait le nez pointu d’une souris, une queue de souris, des moustaches de souris et la timidité charmante d’une souris », décrit le livre. « Avant même d’avoir quelques jours, il ressemblait déjà à une souris et se comportait comme telle : il portait un chapeau gris et s’appuyait sur une petite canne. Monsieur et Madame Little le nommèrent Stuart, et Monsieur Little lui fabriqua un minuscule lit avec quatre pinces à linge et une boîte à cigarettes. »

Stuart est donc bel et bien un petit garçon. Ce détail a eu du mal à passer chez les internautes : « c’est quoi ce bordel ? », s’étonne un premier. Tandis qu’un deuxième qualifie cette découverte de « troublante ».

Pour plus de clarté et pour ne pas se perdre en explications, les producteurs et le réalisateurs ont sans doute fait le choix de faire de Stuart une souris qui parle. Et cela fonctionne plutôt bien dans le film.