La première bande-annonce du film Super Mario Bros dévoilée et elle va ravir tous les fans de la saga

À l’occasion de la sortie du film Super Mario Bros, une première bande-annonce colorée a été dévoilée. Fidèle au jeu vidéo, elle est haute en couleurs et les animations ont séduit les nombreux fans de l’univers de Mario.

Depuis des décennies, Mario passionne les générations. Ce personnage, qui est sans doute le plus connu dans l’univers du jeu vidéo, va avoir le droit à son propre film. Pour faire patienter les fans, une première bande-annonce de Super Mario Bros a été dévoilée, et elle a fait l’unanimité.

Crédit photo : Nintendo

Cela fait maintenant des années que Nintendo travaille avec le studio Illumination pour créer ce film et donner vie à l’univers de Mario et à tous ses personnages emblématiques. Dans une première bande-annonce, les fans ont eu une belle surprise : les animations sont de très bonne qualité, l’humour est au rendez-vous et la majorité des personnages sont présents.

Une bande-annonce pour Super Mario Bros

Dès les premières images de la bande-annonce, on peut voir Bowser se présenter au peuple des pingouins, ce qui donne le ton du film. Quelques modifications ont été faites sur le visage de Mario, ce qui est totalement réussi et le rend plus humain. Parmi les personnages, on peut retrouver Toad ainsi que Luigi qui fait une courte apparition à la fin du teaser. Seule la princesse Peach n’a pas encore été dévoilée.

Crédit photo : Nintendo

Concernant le doublage, la voix de Mario sera incarnée par Chris Pratt et celle de Bowser par Jack Black. Côté français, les fans affirment déjà que la VF de Mario est la plus réussie, incarnée par Pierre Tessier. Pour Bowser, c’est le comédien de doublage français Christophe Lemoine qui se chargera de sa voix, et on retrouvera Donald Reignoux pour incarner Kamek.

Crédit photo : Nintendo

Il faudra attendre encore un peu pour voir Super Mario Bros dans les salles françaises, puisqu’il devrait sortir au cinéma le 29 mars 2023. En attendant, les fans peuvent encore profiter de cette bande-annonce haute en couleurs, qui promet un très beau moment d’animation.