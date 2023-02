Le quatrième film Spider-Man avec Tom Holland est officiellement lancé par Marvel !

Fort de son incroyable succès au box-office, amassant près de 1,9 milliard de dollars à travers le monde, Spider-Man: No Way Home va avoir une suite. C’est le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a annoncé la nouvelle.

Crédit : Marvel Studios

Tom Holland sera bientôt le seul acteur à obtenir un quatrième film estampillé Spider-Man. La version interprétée par Tobey Maguire en avait connu trois (de 2002 à 2007) et celle d'Andrew Garfield, deux avec The Amazing Spider-Man 1 et 2 (entre 2012 et 2014).

Cette annonce tant attendue par les fans de l’homme-araignée n’a rien de surprenant tant le précédent opus, sorti fin 2021, avait enregistré des records de fréquentation en France et par-delà le monde.

« Nous avons une histoire », indique le patron de Marvel Studios

Crédit : Marvel Studios

Spider-Man 4 devrait ainsi s’inscrire dans la Phase 5 de Marvel, lancée aujourd’hui par la sortie sur nos écrans de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Pour Entertainment Weekly, Kevin Feige a accepté d’en dévoiler un peu sur la suite des aventures de Peter Parker : « Tout ce que je dirai, c'est que nous avons l'histoire. Nous avons de grandes idées pour cela, et nos écrivains ne font que mettre la plume sur papier maintenant ». On n’en saura pas plus, le producteur étant extrêmement pointilleux sur les secrets entourant les productions Marvel.

On sait donc que les scénaristes sont à pied d'œuvre et que Tom Holland reprendra son rôle aux côtés de Zendaya. Pour ce quatrième volet, Kevin Feige voit large et espère de nouveau satisfaire les fans du super-héros comme cela avait été le cas en réunissant les trois acteurs phares de Spider-Man en 2021.