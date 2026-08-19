« C'est doux-amer » : cette star de la série Bridgerton adorée des fans sera moins présente dans la saison 5

Avis aux fans de Bridgerton : une actrice phare de la série phénomène Netflix sera moins présente dans la prochaine saison.

Un personnage iconique au temps d’écran réduit !

Depuis son arrivée sur Netflix, La Chronique des Bridgerton s’est imposée comme l’un des plus gros succès de la plateforme de streaming.

Avec ses histoires d’amour, ses intrigues et ses costumes somptueux, la série adaptée des romans de Julia Quinn a rapidement conquis des millions de spectateurs à travers le monde.

Cette star emblématique de Bridgerton en retrait dans la prochaine saison

Mais alors que la saison 5 se prépare, une star emblématique du show vient d’annoncer une nouvelle qui risque de décevoir les fans : son personnage sera beaucoup moins présent dans cette nouvelle salve d’épisodes.

Dans une récente interview accordée au média E! News, l’actrice Nicola Coughlan, qui interprète Penelope Featherington, alias Lady Whistledown, a évoqué son avenir dans la série. La comédienne de 39 ans confie notamment que son temps d’écran sera réduit dans la saison 5.

Crédit Photo : Netflix

Vous l’aurez compris, son personnage sera donc davantage en retrait que lors des saisons précédentes. Si Nicola Coughlan se sent « chanceuse » de faire partie de cette aventure et « de voir tout le monde », elle avoue néanmoins ressentir une certain amertume.

« C’est doux-amer. J’ai l’impression d’avoir une aventure incroyable. Je pense que c’est aussi ce qui fait la beauté de cet univers : il ne cesse de se réinventer. Chaque saison raconte une nouvelle histoire et prend une forme différente », a-t-elle expliqué.

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« Je reviendrai toujours »

Les révélations ne s’arrêtent pas là. L’actrice ne sait d’ailleurs pas encore dans combien d’épisodes elle apparaîtra cette saison. Que les fans de Penelope Featherington se rassurent : Nicola Coughlan n’est pas près de quitter le navire.

« Je reviendrai toujours s’ils ont besoin de moi. Si je peux faire de la figuration, je serai là. Sans problème », a-t-elle ajouté.

Crédit Photo : Netflix

Si l’épouse de Colin Bridgerton sera davantage en retrait dans la cinquième saison, l’intrigue promet déjà d’être sulfureuse.

Les spectateurs suivront notamment l’histoire d’amour entre Francesca Bridgerton et Michaela Stirling, qui forment le premier couple lesbien de l’univers de la série.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été confirmée, mais la nouvelle saison de La Chronique des Bridgerton est prévue courant 2027 sur Netflix.