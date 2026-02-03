“Un chef-d'oeuvre” : nommé 4 fois aux Césars, ce film français est numéro 1 sur Netflix !

Vous êtes à la recherche d’un nouveau film à regarder sur Netflix ? Le 31 janvier dernier, un programme a été ajouté au catalogue de la plateforme, et il fait l’unanimité.

Netflix est la plateforme idéale pour découvrir de nouveaux programmes. Actuellement, “La Chronique des Bridgerton” a fait son grand retour et s’est placé en première position des contenus les plus regardés dès sa sortie.

Sur Netflix, il est aussi possible de voir des documentaires, comme “Secret Mall Apartment”, un reportage sur un groupe de jeunes en lutte contre le capitalisme, qui a fait un carton sur la plateforme. Si vous avez envie de regarder un film, ne manquez pas “The Rip”, avec Matt Damon et Ben Affleck, qui est devenu numéro 1 partout dans le monde à sa sortie.

Crédit photo : iStock

Mais ce n’est pas tout ! Depuis le 31 janvier, un autre film est disponible sur Netflix, et il fait l’unanimité.

Un biopic musical

Il s’agit de “Monsieur Aznavour”, un biopic musical réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, qui ont déjà été aux commandes de “Patients” et “La Vie Scolaire”. Ce biopic retrace le parcours de Charles Aznavour à partir des années 1950. On apprend tout sur l’histoire du chanteur. Fils de réfugiés et issu d’une famille pauvre, ce dernier s'est heurté à de nombreux obstacles avant de devenir la célébrité que l’on connaît aujourd’hui.

Crédit photo : Netflix

Ce film a connu un gros succès au cinéma puisqu’il a réalisé plus de 1,8 million d’entrées. Désormais sur Netflix, il a atteint la première place des contenus les plus vus en France, selon Biba Magazine.

“Un chef-d’oeuvre”

Ce film a eu une vraie reconnaissance puisqu’il a été nommé quatre fois aux Césars dans les catégories suivantes : meilleur acteur pour Tahar Rahim, dans la peau de Charles Aznavour, meilleurs costumes, meilleurs décors et meilleurs effets visuels.

Crédit photo : Netflix

S’il a été salué par la critique, ce programme a également conquis les spectateurs. Sur AlloCiné, le biopic a reçu la très bonne note de 4,2/5.

“Monsieur Aznavour est un véritable chef-d’oeuvre”, “Une vraie émotion tout au long du film… Tahar Rahim est époustouflant”, “Ce film est incroyable, émouvant et cultivant”, Un film merveilleusement bien écrit”, “Tahar Rahim au sommet de son art”, peut-on lire sur AlloCiné.

Les personnes qui ont vu le film sont unanimes. Alors si vous aimez Charles Aznavour ou que vous voulez découvrir cet artiste emblématique, n’hésitez plus !