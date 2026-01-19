« Il nous tient jusqu'à la fin » : ce nouveau film Netflix avec un duo de stars est numéro 1 partout dans le monde, les spectateurs sont accros

Netflix dévoile son premier gros film de l’année avec ce thriller percutant et bourré d’action. Moins de cinq jours après sa sortie, il se classe numéro un partout dans le monde et les spectateurs l’adorent.

Le duo Matt Damon - Ben Affleck de retour

Netflix frappe fort en ce mois de janvier 2026. Si du côté des séries, il y a l’embarras du choix avec le carton His & Hers et cette mini-série adaptée d’Agatha Christie, côté film nous ne sommes pas en reste.

Pour son premier gros film de l’année, Netflix ne se moque pas de ses abonnés et sort l’artillerie lourde. Un thriller bourré d’action, de suspense et de complot. Le tout servi par un casting sans faute : Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun et Teyana Taylor (Une bataille après l’autre).

Crédit photo : Netflix

Ce thriller d’action qui était très attendu est The Rip. « La méfiance s'installe au cœur d'une équipe de flics de Miami après la découverte de millions en cash dans une planque abandonnée. À mesure que se répand la nouvelle de l'ampleur de la saisie, plus personne ne sait quoi penser... ni à qui se fier », renseigne le synopsis de Netflix.

Un thriller solide très apprécié des spectateurs sur Netflix

Crédit photo : Netflix

The Rip est sorti le 16 janvier et il se classe déjà numéro un du Top 10 Netflix partout dans le monde, comme en France, selon les données de Flixpatrol. Il faut dire que le thriller réalisé par Joe Carnahan (Le Territoire des loups avec Liam Neeson) en met plein la vue. Pas le temps de s’ennuyer durant les 2h13 que dure le film.

C’est d’ailleurs un avis largement partagé par les spectateurs. Ils louent principalement la qualité de The Rip, de son casting et sa tension jusqu’à sa mise en scène. Pour faire court, The Rip est d’une redoutable efficacité qui a bien plu aux spectateurs :

« Excellent thriller, agréablement surpris surtout venant d’une plateforme de streaming » ; « Aucun reproche à adresser à ce bon thriller policier. C’est bien fait » ; « Matt Damon et Ben Affleck sont convaincants et charismatiques, et l'histoire est engageante » ; « L’intrigue se termine sur un final bien construit et difficilement prévisible » ; « Un bon thriller qui nous tient jusqu’à la fin » ; « Si vous aimez les thriller/polar d'action, vous pouvez y aller sans problème », écrivent les internautes sur Allociné.

The Rip réserve donc un bon spectacle, parfait pour commencer l’année sur de bons rails. Alors, pour s’en prendre plein la vue, rendez-vous sur Netflix.