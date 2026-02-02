Cette série « coup de cœur » est numéro 1 sur Netflix dès sa sortie, les fans sont accros

Extrait tiré de la saison 4 de la Chronique des Bridgerton

Les fans l’attendent depuis deux ans, elle est enfin de retour. La suite de cette série très appréciée et populaire revient sur Netflix.

Très attendue, la suite de cette série débarque sur Netflix

Depuis son lancement en 2020, cette série Netflix truste le haut du classement de la plateforme. Pour l’instant, cette série policière adaptée d’Agatha Christie occupe la première place derrière cette mini-série numéro un. Mais cela pourrait ne pas durer.

Jeudi 29 janvier, Netflix a dévoilé la quatrième saison de l’une de ses séries les plus populaires. Après Stranger Things, le streamer frappe fort en enchaînant avec un autre programme favori des abonnés.

Extrait tiré de la saison 4 de la Chronique des BridgertonCrédit photo : Netflix

En effet, La Chronique des Bridgerton est enfin de retour ! Dans cette saison, on s’intéresse à Benedict Bridgerton et sa romance avec Sophie dans une intrigue à la Cendrillon.

La Chronique des Bridgerton : la série qui ne cesse de cartonner

Extrait tiré de la saison 4 de la Chronique des BridgertonCrédit photo : Netflix

Quelques jours ont suffi pour que la quatrième saison de La Chronique des Bridgerton détrône les séries précédemment citées. D’après les données de FlixPatrol, la saison est déjà numéro un dans le monde, dont la France. Reste à savoir si cette nouvelle salve d’épisodes pourrait battre de nouveaux records.

Pour rappel, la saison 1 de Bridgerton enregistre 929,3 millions d'heures vues. Et plus les années passent, plus la série gagne en spectateurs. La deuxième saison cumule 797,2 millions d’heures de vues, tandis que la saison 3 cumule 733,3 millions d'heures vues. De ce fait, la saison 3 est entrée dans le classement des séries anglophones les plus vues de tous les temps sur Netflix, derrière la saison inaugurale.

Cela n’est pas surprenant quand on voit les avis des spectateurs :

« Une série entraînante, pleine de musique instrumentale de musique pop que l'on connait tous, d'acteurs exquis venant de toutes les parties du monde et d'histoire d'amour » ; « Coup de cœur pour cet univers aristocratie anglaise avec des touches de modernité : personnages de couleur, sujet abordé », peut-on lire sur Allociné.

La partie 1 de La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix. La partie 2 est prévue pour le 26 février prochain.

