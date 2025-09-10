Un film généré par IA va sortir au cinéma, imaginé par les créateurs de ChatGPT

OpenAI, la maison-mère de ChatGPT, va produire un film d’animation généré par IA. Une tendance qui inquiète de plus en plus et qui met en péril le monde du cinéma.

L’intelligence artificielle est une menace pour de nombreuses professions, notamment dans le monde du cinéma. Les comédiens de doublage sont notamment très impactés par l’utilisation de l’IA, qui pourrait remplacer leur travail. Face à cette menace, les doubleurs français avaient protesté en unissant leur voix et en se mobilisant à Paris pour dénoncer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le milieu artistique.

Malheureusement, malgré leurs alertes, l’IA continue d’être de plus en plus utilisée. En mars dernier, un film qui a connu un gros succès sur Netflix, avec l’actrice Millie Bobby Brown, a eu recours à l’intelligence artificielle, ce qui a choqué les spectateurs. En effet, cette technologie a été utilisée afin de moduler des voix dans le film.

Un film généré par l’IA

Mais cela va encore plus loin. OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, va créer un film généré par l’intelligence artificielle. Ce film d’animation, baptisé “Critterz”, va suivre l’histoire de créatures qui vivent dans la forêt. Ce projet est venu de Chad Nelson, spécialiste créatif chez OpenAI.

Si les producteurs ont recours à l’IA pour ce film, c’est parce que cela permettrait de produire le long-métrage en 9 mois au lieu de 3 ans. En plus de cela, utiliser l’intelligence artificielle pourrait réduire le budget, estimé à 30 millions de dollars. En comparaison, un film d’animation produit par un grand studio coûte en moyenne 100 millions de dollars.

Crédit photo : OpenAI

Bien que l’utilisation de l’IA comporte des avantages, il s’agit d’une menace pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du cinéma, que ce soit les acteurs, les comédiens de doublage, les réalisateurs ou encore les équipes de tournage et de post-production. Peu à peu, ces professions risquent d’être remplacées par l’intelligence artificielle. En plus de faire perdre de nombreux emplois, la créativité humaine pourrait disparaître.

Une sortie prévue au cinéma

Afin de rassurer les plus sceptiques, Chad Nelson a affirmé que le film ne sera pas entièrement généré par l’IA puisque “des humains doubleront les personnages et des artistes alimenteront les modèles d’OpenAI avec leurs créations”, comme le rapporte Les Numériques.

Crédit photo : OpenAI

Alors que le film devrait sortir au cinéma, une question se pose : les spectateurs seront-ils au rendez-vous ? Si certaines personnes ne voient pas d’inconvénient à utiliser l’intelligence artificielle, d’autres rejettent totalement cette nouvelle technologie.