X-Men : Laurence Fishburne veut jouer le Professeur X dans le prochain film, les fans adorent

Lors du Comic Con de New York, l’acteur Laurence Fishburne a fait part de l’un de ses souhaits : incarner le professeur X dans le prochain film “X-Men”. Une proposition qui a immédiatement plu au public.

En début d’année, Kevin Feige, le patron de Marvel, a confirmé que les prochains X-Men seraient recastés. Depuis cette annonce, une question se pose : qui jouera le professeur X ? Ce personnage a déjà été incarné par Patrick Stewart et James McAvoy par le passé. Il s’agit d’un personnage central du film puisque c’est lui qui fonde l’école pour les jeunes mutants. En plus de cela, le professeur X est un puissant télépathe capable de lire dans les pensées et de créer des illusions.

Selon une proposition faite lors du Comic Con de New York, le professeur X pourrait être joué par Laurence Fishburne. C’est en tout cas le souhait de l’acteur, qui s’est proposé dans ce rôle.

Laurence Fishburne dans la peau du professeur X ?

D'après le site Brain Damaged, lors de l’événement, l’acteur a proposé de jouer Charles Xavier dans le prochain film.

“On parle des X-Men en ce moment. Alors à ce stade, je voudrais deux choses. La première : que pensez-vous de Laurence Fishburne dans le rôle du professeur X ?” a-t-il déclaré, selon Fandom Fire.

Crédit photo : AP

Laurence Fishburne est connu pour avoir incarné Morpheus dans “Matrix”. Il n’est pas étranger des projets Marvel puisqu’il a également fait une apparition dans le film “Ant-Man et la Guêpe”, où il a incarné le Dr Bill Foster, ainsi que dans le série animée “What If ?” Si sa participation au prochain “X-Men” n’a pas été officialisée, elle a été validée par le public, qui a approuvé sa proposition par une salve d’applaudissements.

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a été dévoilée. Il faudra faire donc preuve de patience avant de découvrir le casting du prochain “X-Men”, et voir si le souhait de Laurence Fishburne a été exaucé.