L'acteur écossais Robbie Coltrane, interprète d'Hagrid dans Harry Potter, est décédé à 72 ans

L'acteur Robbie Coltrane, qui a joué Hagrid dans les films « Harry Potter », est décédé à l'âge de 72 ans. Dans un communiqué, son agent Belinda Wright a confirmé que l'acteur est décédé à l'hôpital près de Falkirk en Écosse.

Crédit : Mary Evans / Warner Bros / Ronald Grant / Everett Collection

Elle a décrit Coltrane comme un « talent unique », ajoutant que son rôle de Hagrid « a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier ». Et elle d’ajouter : « pour moi personnellement, je me souviendrai de lui comme d'un client toujours fidèle. En plus d'être un acteur merveilleux, il était d'une grande intelligence et d'un esprit brillant. Après 40 ans de fierté à être son agent, il me manquera. » Robbie Coltrane avait reçu le Bafta Scotland Award pour sa contribution exceptionnelle au cinéma en 2011. Il avait également joué dans la série policière « Cracker » de la chaîne ITV et dans les films de James Bond « Goldeneye » et « Le monde ne suffit pas ».

Robbie Coltrane laisse derrière lui sa sœur Annie Rae, ses enfants Spencer et Alice et leur mère Rhona Gemmell. Ils tiennent à remercier le personnel médical du Forth Valley Royal Hospital de Larbert pour leurs soins et leur diplomatie. Son agent n'a pas donné de détails sur la façon dont il est mort, et la famille a demandé au public de respecter leur deuil et de comprendre le besoin qu’ils ont de garder certains éléments privés.

Crédit : Paul Cunningham / Corbis

Des hommages poignants

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié la mort de Coltrane de « très triste nouvelle ». « Il avait un tel éventail et une telle profondeur en tant qu'acteur, de la comédie brillante au drame dur. Je pense que mon rôle préféré de tous ses rôles était celui de Fitz dans Cracker. Robbie Coltrane, légende écossaise du spectacle, tu vas énormément nous manquer. RIP » a-t-elle déclaré. La star, dont le vrai nom est Anthony Robert McMillan, est née à Rutherglen, dans le sud du Lanarkshire, en 1950. Coltrane était le fils de l'enseignante et pianiste Jean Ross et du médecin généraliste Ian Baxter McMillan, et a fait ses études à l'école indépendante Glenalmond College à Perth.

La star d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, lui a rendu hommage dans une déclaration, disant : « Robbie était l'une des personnes les plus drôles que j'aie jamais rencontrées et il nous faisait rire en permanence lorsque nous étions enfants sur le plateau. J'ai des souvenirs particulièrement agréables de lui qui nous gardait le moral sur le Prisonnier d'Azkaban, lorsque nous étions tous cachés de la pluie torrentielle pendant des heures dans la cabane de Hagrid et qu'il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu le rencontrer et travailler avec lui et très triste qu'il soit décédé. C'était un acteur incroyable et un homme adorable. »