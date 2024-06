Jugée «inappropriée», cette photo de David Beckham tendre avec sa fille déclenche une vague de haine

L’homme d’affaires et ancien footballeur David Beckham est aussi un papa très affectueux avec ses enfants, notamment avec sa fille Harper Seven âgée de 12 ans. Cependant, son attitude est jugée parfois “trop affectueuse”, voire “inappropriée” par certains internautes.

Donc on ne peut plus serrer sa fille dans ses bras ?! Bien malgré lui, David Beckham se retrouve la cible de moqueries et de commentaires nauséabonds sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu’il se montre avec sa fille Harper Seven.

Le 2 juin dernier, David Beckham publiait une nouvelle photo avec sa fille, au bord du terrain, lors d’un match de l’Inter Miami, club dont il est le propriétaire. Visiblement heureux de passer ce moment avec elle, il a pris un selfie sur lequel il prend sa fille sous son bras.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham)

Si son équipe n’a pas gagné, Beckham s’est consolé avec la présence de sa fille à ses côtés comme il l’indique dans sa publication : “On n’a pas eu les trois points qu’on voulait mais j’avais cette petite personne à mes côtés”.

Une publication tout ce qu’il y a de plus normal et qui confirme la relation fusionnelle entre David Beckham et Harper Seven. La photo est rapidement devenue virale et beaucoup se sont empressés de partager leur émotion de voir une relation père-fille aussi merveilleuse que celle-là.

En revanche, il y en aura toujours qui interpréteront tout à leur manière, et notamment pas de la meilleure des manières. En effet, certains se moquent de l’ancien footballeur sur la façon dont il montre l’affection qu’il a envers sa fille. Ils lui reprochent notamment d’être trop affectueux avec une fille de 12 ans : “Beckham doit comprendre que sa fille grandit rapidement. Il ne peut pas la serrer dans ses bras de la même façon qu’il l’a fait quand elle avait cinq ans”, estime un internaute.

Crédit photo : Michael Reaves/Getty Images

Une affection inappropriée ?

Un autre internaute juge ces photos “inappropriées” et trouve que David Beckham et sa fille forment un couple tant ils partagent une relation fusionnelle. Des commentaires assez extrêmes qui ont aussitôt indigné les fans de Beck’s, qui défendent leur idole.

Ce n’est évidemment pas la première fois que David Beckham, et sa femme Victoria, sont critiqués pour être trop affectueux. Les photos de l’ancien footballeur embrassant sa fille sur les lèvres, quand elle n’avait que cinq ans, avaient choqué de nombreuses personnes. Face à cette polémique, David Beckham expliquait que lui et Victoria faisaient ça pour montrer l’amour qu’ils avaient pour leurs enfants : “J’embrasse tous mes enfants sur les lèvres”.

Crédit photo : Noel Vasquez/GC Images

Il confiait que cette démonstration d’affection faisait partie de son éducation : “C’est ainsi que j’ai été élevé, Victoria et moi, et c’est ainsi que nous sommes avec nos enfants. Nous voulons montrer de l’amour à nos enfants et nous les protégeons, prenons soin d’eux et les soutenons”.

Crédit photo : Catherine Steenkeste/Getty Images

Également papa de trois fils nommés Brooklyn (25 ans), Romeo (21 ans) et Cruz (19 ans), David Beckham ne s’est jamais laissé démonter par cette polémique. En effet, même si sa petite dernière a grandi, il continue de se montrer très affectueux, que ce soit avec un petit bisou sur la bouche ou un gros câlin. Et on peut être sûr que le jour où elle ne voudra plus recevoir autant d’affection, elle le lui dira et il acceptera.