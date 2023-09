Disney dévoile son nouveau bateau de croisière, pour un voyage plein de magie

La compagnie Disney Cruise Line a présenté son nouveau bateau de croisière, le Disney Treasure. Il proposera une croisière de sept jours pour faire le plein de magie et de féérie sur la mer.

L’univers Disney est un monde magique et féérique qui émerveille petits et grands. Pour en profiter pleinement, il est possible de se rendre dans les différents parcs de la franchise, comme Disneyland Paris, afin d’en prendre plein les yeux et de faire le plein de magie. Cependant, il est également possible de partir en croisière avec Disney grâce à la compagnie Disney Cruise Line.

Récemment, cette compagnie a présenté son tout nouveau navire : le Disney Treasure. Il s’agit du sixième bateau de la compagnie entièrement dédié aux dessins animés. Il mettra le cap sur les Caraïbes orientales au départ de Port Canaveral en Floride pour une croisière de sept jours. Au total, 1 555 membres de l’équipage seront présents à bord pour servir 4 000 passagers.

Un nouveau bateau Disney

Sur le bateau, les voyageurs pourront retrouver leurs princesses préférées, des super-héros, les grands classiques de Disney ainsi que des nouveautés du parc.

“Montez à bord et vivez une aventure remplie d’histoires fascinantes et de mondes profonds de Disney, Pixar, Marvel et d’attractions classiques des parcs Disney. Des divertissements passionnants, des espaces immersifs et des repas délicieux vous attendent. Mettez les voiles vers les mondes de Coco et les Avengers. Aventurez-vous dans des jungles, des ruines anciennes et les profondeurs de la mer. Perdez-vous dans une galaxie lointaine, très lointaine, ou dans un palais doré majestueux”, a teasé la compagnie.

Cette croisière est adaptée aux petits comme aux grands. À bord du bateau, les plus jeunes profiteront des piscines, des clubs pour enfants et des jeux, tandis que les plus grands pourront se rendre dans des espaces réservés aux adultes. Si vous souhaitez faire partie des nombreux passagers chanceux, vous pouvez dores et déjà réserver la croisière en vous inscrivant sur ce lien. Attention cependant : il faudra attendre le 21 décembre 2024 pour que le voyage commence.