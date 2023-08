Vidéo : Dwayne Johnson change la vie d'un combattant de MMA en situation précaire en lui offrant le plus beau des cadeaux

L’acteur « The Rock » a fait un très beau geste pour aider un sportif dans une situation délicate. Détails.

Décrit comme quelqu’un faisant souvent preuve de générosité, Dwayne « The Rock » Johnson vient une nouvelle foi de démontrer que sa réputation n’était pas usurpée.

L’acteur et ancien catcheur de 51 ans vient en effet de faire un incroyable cadeau à Themba Gorimbo, un combattant de l’UFC dans une situation précaire, en lui offrant la possibilité d’emménager dans une nouvelle maison avec sa famille, à Miami.

La star hollywoodienne prendra ainsi en charge la location du logement, mais aussi toutes les dépenses quotidiennes.

Généreux, « The Rock » fait un magnifique cadeau à un combattant de l’UFC

Il y a un peu plus d’un mois, Dwayne Johnson avait été touché par un article du média sportif ESPN, qui relatait le quotidien de Themba Gorimbo, surnommé « The Answer » (« La Réponse »). Sans le sou, ce dernier n’avait plus que 7,49 dollars sur son compte en banque et était contraint de dormir sur le canapé du gymnase où il s’entraînait, afin d’économiser de l’argent pour sa famille originaire du Zimbabwe.

Le combattant, âgé de 32 ans avait par ailleurs vendu une partie de son équipement pour permettre la construction d’un puits dans son village d’origine.

Face à cette situation, Dwayne Johnson, qui a raconté avoir vécu une situation similaire à ses débuts comme lutteur professionnel – il ne vivait lui aussi qu’avec 7 petits dollars sur son compte (il a d’ailleurs baptisé sa société de production « Seven bucks » qui se traduit littéralement par « 7 balles ») - a donc décidé d’aider Themba Gorimbo en lui payant cette maison.

Si la bonne nouvelle avait été annoncée à ce dernier au préalable, hors caméra, « The Rock » a tout de même souhaité immortaliser ce moment.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut ainsi voir l’acteur surprendre le combattant, alors en pleine interview, dans le gymnase où il dormait jusqu’alors. Très touché et au bord des larmes, Themba Gorimbo se jette alors dans les bras de son bienfaiteur et le remercie chaleureusement.

« Ton histoire m'a ému (…) Quand j'ai découvert que tu avais sept dollars sur ton compte en banque, je me suis dit, ‘je sais ce que c’est’ », lui indique ainsi Dwayne Johnson.

« Tu m’as incité à travailler dur (…) crois-moi, je deviendrai un champion », lui promet alors Themba Gorimbo, visiblement très ému.

Une séquence très touchante.