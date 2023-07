Dwayne Johnson va recevoir le salaire le plus élevé jamais payé à un acteur pour ce nouveau film

Dwayne Johnson a battu un record impressionnant en devenant l’acteur le mieux payé de tous les temps pour son rôle dans le prochain film d’Amazon Prime Vidéo, “Red One”.

Dwayne Johnson est un acteur très prisé dans le monde du cinéma. Connu pour ses participations dans plusieurs films comme “Fast and Furious”, “San Andreas” ou encore “Jumanji : Welcome to the Jungle”, il va tourner pour le film “Red One”. Cette comédie de Noël est produite par la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Dans la comédie, on retrouvera également Chris Evan, connu pour son rôle de Captain America, JK Simmons (Spider-Man), Lucy Liu (Charlie’s Angels), Nick Kroll (Big Mouth) ou encore Bonnie Hunt (Jumanji).

Un impressionnant record battu

En participant à ce nouveau film, Dwayne Johnson a battu un record incroyable en devenant l’acteur le mieux payé de tous les temps. Quand un acteur participe à un film, il reçoit ce que l’on appelle un paiement initial : il s’agit du salaire versé aux acteurs avant que le film ne soit diffusé au public. Quand le long-métrage est diffusé au cinéma, les acteurs reçoivent une partie des bénéfices. Dans le cas d’un film comme “Red One”, qui est produit par une plateforme de streaming, les acteurs peuvent négocier leur salaire initial. Et Dwayne Johnson ne s’en est pas privé.

Pour son rôle dans “Red One”, The Rock va être payé 50 millions de dollars. Il devient ainsi l’acteur le mieux payé de tous les temps pour un salaire initial et bat tous les records. Auparavant, les acteurs les mieux payés étaient Robert Downey Jr à égalité avec Will Smith, qui avaient tous les deux empoché 40 millions de dollars. Pour Dwayne Johnson, la différence est énorme puisque l’acteur était payé entre 20 et 23,5 millions de dollars pour ses précédents films.

“Red One” sera exclusivement disponible pour les abonnés d’Amazon Prime Vidéo. Pour l’instant, la date de sortie du long-métrage reste inconnue, bien que l’on suppose qu’elle pourrait avoir lieu pendant les fêtes de fin d’année afin de célébrer Noël devant une bonne comédie.