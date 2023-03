Emmanuelle, chanteuse de « Premier Baiser », est décédée à l'âge de 59 ans

Connue pour avoir interprété la chanson «Premier Baiser», Emmanuelle Mottaz est morte.

Elle était l’un des visages les plus connus des adolescents ayant vécu dans les années 80.

La chanteuse Emmanuelle Mottaz, rendue célèbre grâce notamment à son tube « Premier baiser », (générique de la série du même nom), est décédée à l’âge de 59 ans.

C’est le producteur Jean-Luc Azoulay, créateur de la société AB Production (« Hélène et les garçons », « Premier baiser » ou encore « Le miel et les abeilles ») qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook.

« Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur », a ainsi écrit l’homme de télévision sur le réseau social.

Née à Paris le 19 juillet 1963, Emmanuelle Mottaz avait démarré sa carrière à l’âge de 22 ans en 1985, en sortant d’abord sans succès une chanson intitulée « Je t’appelle de Macao », puis en interprétant les cœurs robotisés du tube « Allô Allô Mr l’ordinateur » de son ami Dorothée.

Mais c’est en 1986 avec son titre phare « Premier baiser », vendu à 700 000 exemplaires, qu’elle était devenue très populaire. Cette chanson à succès deviendra par ailleurs le générique de la sitcom éponyme, diffusée sur TF1 entre 1991 et 1995.

Un an plus tard en 1987, elle avait récidivé avec le titre « Rien que toi pour m’endormir », qui avait atteint les 400 000 ventes.

Dans la foulée, Emmanuelle Mottaz avait enregistré plusieurs 45 tours, profitant de la vitrine du « Club Dorothée », émission télévisée créée en septembre 1987, pour asseoir sa popularité, en participant notamment au « Jacky Show » de manière régulière.

Souhaitant voler de ses propres ailes et se décoller ainsi l’étiquette du « Club Dorothée », elle effectuera un virage artistique à 180 degrés à l’orée des années 90, avec des chansons plus sombres et réfléchies, mais sans succès notoire.

Crédit photo : AB Productions

Après cette parenthèse, elle travaillera comme scénariste pour AB productions, écrivant notamment des épisodes de « Hélène et les garçons », « Les Filles d’à côté », ou encore « Les vacances de l’amour ».

Depuis le début des années 2000, elle s’était reconvertie dans le cinéma et la photographie et se faisait discrète, refusant par exemple de participer à la tournée « Stars 80 » en 2012.

En 2014, elle avait exposé ses œuvres photographiques à Paris.

Ces dernières années, elle vivait entre Paris et Ibiza.