En mai, le Parc Astérix fait une grosse surprise à ses visiteurs, ne la loupez pas !

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Astérix et Obélix

Vous avez l’intention de vous rendre au Parc Astérix pendant le mois de mai ? Bonne nouvelle : le parc va faire une belle surprise à tous ses visiteurs.

Les jours fériés sont nombreux pendant le mois de mai et cette année, ils vont permettre aux Français de faire le pont et de profiter de plusieurs week-ends prolongés. Certaines familles vont alors profiter de ces jours de repos pour s’amuser dans un parc d’attractions, et le Parc Astérix l’a bien compris.

Le Parc AstérixCrédit photo : @parcasterix / Instagram

Élu meilleur parc d’attractions de France à quatre reprises, le Parc Astérix a décidé de faire plaisir à ses visiteurs pendant les week-ends du mois de mai.

Des fermetures tardives

En effet, le parc va étendre ses horaires et assurer des fermetures tardives en mai, ce qui permettra aux visiteurs de profiter des attractions plus longtemps. Habituellement, le parc ferme ses portes entre 18h et 19h à cette période de l’année. Mais cette fois, il restera ouvert jusqu’à 22h les 8, 9, 14, 15, 16, 23 et 24 mai, comme on peut le voir sur le site internet du Parc Astérix.

Les horaires du Parc Astérix en maiCrédit photo : Parc Astérix

La suite après cette vidéo

Grâce à ces horaires d’ouverture étendus, les visiteurs pourront faire encore plus d’attractions, prendre le temps de visiter le parc et flâner pour admirer les décors ou encore rencontrer leurs personnages préférés.

Le prix du billet ne change pas

Si les visiteurs restent jusqu’à la fermeture, ils pourront aussi visiter le parc la nuit, en contemplant les lumières et les décors illuminés qui offrent une ambiance totalement différente à la tombée du jour.

Une attraction du Parc Astérix à la tombée de la nuitCrédit photo : @parcasterix / Instagram

Autre bonne nouvelle : le prix du billet ne change pas malgré cette fermeture tardive. Ce n’est pas la première fois que le Parc Astérix fait plaisir à ses visiteurs puisqu’en septembre dernier, une baisse des prix de 50% des billets avait été proposée.

Si vous voulez faire le plein de sensations fortes au Parc Astérix au printemps, c’est le moment ou jamais !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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