Europa-Park annonce une grande nouveauté, mais elle fait enrager de nombreux visiteurs

Des travaux ont été effectués à Europa-Park pendant la pause hivernale et le parc a annoncé la modification de l’une de ses attractions phares. Si certains visiteurs en sont enchantés, d’autres ne cachent pas leur déception.

Europa-Park est un parc d’attractions très connu et apprécié puisqu’il a été élu plusieurs fois “meilleur parc d’attractions du monde”. S’il est réputé pour ses montagnes russes, il plaît aussi pour son parc aquatique Rulantica, qui permet aux visiteurs de passer des moments inoubliables.

Crédit photo : Europa-Park / Facebook

Cependant, Europa-Park n’a pas toujours de bonnes nouvelles à annoncer. Bien que cela reste extrêmement rare, certains manèges peuvent avoir des défaillances, comme l’ont vécu ces visiteurs qui sont restés bloqués la tête en bas à 38 mètres de hauteur, ou encore les passagers de ce grand huit qui sont repartis en arrière.

Malgré ces petites erreurs, le parc reste célèbre pour ses attractions emblématiques. Cependant, l’une d’elle va bientôt changer, et cette nouveauté ne plaît pas à tous les visiteurs.

Une attraction emblématique

Cette année, Europa-Park était fermé depuis le 18 janvier et va rouvrir ses portes au public le 28 mars prochain. Pendant cette pause hivernale, le parc a été entretenu, des vérifications ont été faites sur les attractions et des travaux ont été effectués.

Ce week-end, c'est le dernier de la saison hivernale d'#EuropaPark ! ❄ Il va passer aussi vite qu'un tour de WODAN ! 🪵 🔱 pic.twitter.com/bZQph8uAco — Europa-Park FR 🎢 (@EuropaParkFR) January 12, 2023

La suite après cette vidéo

Une attraction phare du parc a subi une nouveauté. Il s’agit du grand huit Wodan, un parcours long de 1 050 mètres qui monte jusqu’à 40 mètres de hauteur et dont la vitesse dépasse les 100 km/h. Mais si cette attraction est célèbre depuis son inauguration en 2012, c’est grâce à son armature en bois, qui fait tout le charme du manège.

Une modification qui déplaît

Mais le Wodan va changer puisque son armature ne sera plus en bois mais en acier.

“Parmi les chantiers dans le parc cet hiver, Wodan a droit à un remplacement des rails en bois par une structure en acier. Ces structures “titan tracks” seront plus durables dans le temps et demandent moins d’entretien que le bois classique”, a indiqué le parc, selon des propos rapportés par MCE TV.

Crédit photo : @aceonlineorg / X

Cette nouveauté déplaît aux amateurs de sensations fortes qui estiment que l’armature en bois faisait tout le charme de ce grand huit.

“Avec l’ajout en acier du “titan track”, chaque grand huit en bois perd sa sensation de conduite typique et son caractère”, “Les attractions en bois vont bientôt toutes disparaître. Si cela continue, je ne vois plus aucun avenir pour ces attractions”, ont indiqué les internautes, selon le site Watson.

Si cette mesure a été prise pour réduire les coûts d’entretien de l’attraction, elle renforce aussi la sécurité et le confort des visiteurs. En effet, le Wodan faisait beaucoup de secousses, à tel point que certains visiteurs évitaient de faire cette attraction pour ne pas ressortir avec des bleus. Cette nouveauté devrait donc leur plaire, et en plus de cela, l’attraction Wodan va avoir une toute nouvelle version dès la rentrée. De quoi réconcilier les fans ?