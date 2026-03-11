Une maman de 28 ans, effrayée de descendre un toboggan, chute mortellement sous les yeux des visiteurs impuissants

En Colombie, une mère de famille est décédée après une chute depuis un toboggan qu’elle craignait de descendre dans un parc d’attractions.

Un accident tragique.

Jeudi 5 mars, Camila Garcia Manrique, 28 ans, a perdu la vie après avoir chuté d’un toboggan géant sur le site touristique Entre Flores, à Chinácota, en Colombie, rapportent les médias locaux.

Avant de s’élancer, la jeune femme avait fait part de son appréhension à l’idée de faire l’attraction. Malheureusement, ce qui devait être une simple glissade s’est transformé en drame.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Une chute fatale

Des images obtenues par nos confrères montrent la victime assise sur un pneu au sommet du toboggan, un casque sur la tête.

Alors qu’elle s’apprête à descendre, elle se tourne vers un membre du personnel et lui demande si quelqu’un va la rattraper en bas. L’employé lui alors répondu pour la rassurer : « Oui, n’aie pas peur », souligne le magazine People.

Tragedia en Chinácota: mujer muere tras accidente en tobogán



Una mujer de 28 años, identificada como Yiris Cristel García, oriunda de Tibú, Norte de Santander, perdió la vida en Chinácota, Norte de Santander, tras lanzarse de un tobogán en una atracción turística.



Según los… pic.twitter.com/3nMvUHwbtO — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) March 7, 2026

On la voit ensuite glisser sur la structure en accélérant, avant de chuter sous les yeux des visiteurs impuissants, tandis qu’une voix demande : « Elle est tombée ? ».

La suite après cette vidéo

La Colombienne a perdu l’équilibre au niveau d’un virage près du bas du toboggan, tombant d’environ 4,5 mètres avant de s’écraser au sol.

À la suite du choc, elle a été grièvement blessée au cerveau, à l’abdomen et à la poitrine. Transportée par les secours, elle est décédée en route vers l’hôpital, vers 21 heures (heure locale).

Crédit Photo : Capture d'écran X

Une enquête ouverte

Selon un rapport médical préliminaire transmis à El Tiempo, la jeune femme présentait un traumatisme crânien et un traumatisme thoraco‑abdominal contondant, qui ont entraîné son décès.

Dans un communiqué publié sur Instagram, le parc d’attractions indique avoir « immédiatement activé les protocoles d’urgence et d’assistance établis » avant que la victime ne soit transportée à l’hôpital.

« Entre Flores regrette profondément l’incident survenu hier dans nos installations. Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre sympathie à la famille, aux amis et aux proches de Camila Garcia Manrique », précise le communiqué.

Crédit Photo : Capture d'écran / Instagram / Entre Flores

L’entreprise a également déclaré vouloir coopérer avec les autorités « dans le cadre de la vérification et de l’éclaircissement des faits » et de fournir toutes les informations nécessaires à l’enquête.

« C’est notre fille qui est morte. Nous demandons une enquête approfondie et que les responsables de la mort de Camila soient traduis en justice », a indiqué sa mère, citée par La Prensa.

Camila Garcia Manrique laisse derrière elle sa fille âgée de quatre ans.