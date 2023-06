Futurama : 10 ans après son arrêt, la série culte revient avec un trailer déjanté

Série culte des années 2000, Futurama s’apprête à faire son retour pour une nouvelle saison, 10 ans après son arrêt. Il fallait bien un trailer complètement déjantée pour fêter ça !

Le Planet Express semblait bien vide ces dernières années, depuis une décennie même… Bien heureusement, le dessinateur et scénariste Matt Groening a décidé de redonner vie à ces personnages farfelus de Futurama, série d'animation culte des années 2000, mêlant humour potache et science-fiction.

Si on connaît le travail du dessinateur surtout sur Les Simpson, la série animée Futurama avait également conquis le coeur et les zygomatiques des téléspectateurs jusqu’en 2013. Depuis, Disney avait racheté la Fox, déménageant la famille Simpson, et Matt Groening a collaboré avec Netflix pour Désenchantée.

À l’abandon depuis 10 ans, Futurama n’en reste pas moins l’une de ses créations les plus abouties. Elle a même souffert d’une diffusion chaotique puisqu’elle avait été annulée, à l’époque, sur la Fox, avant d’être repêchée par Comedy Central pour trois saisons. Et ce n’était qu’une question de temps avant que les employés zélés du Planet Express reprennent du service.

Futurama, un retour jouissif

On retrouvera, avec un plaisir immense, les aventures de nos héros, Fry, Leela, Bender et des autres à partir du 24 juillet sur la plateforme Hulu. Logiquement, Disney+ devrait également proposer cette nouvelle saison de Futurama dans son catalogue.

En attendant, on peut se délecter d’une première bande-annonce déjantée. Si le générique de la série vous avait manqué, vous allez être servis. On y retrouve de nombreuses références à la pop culture, comme le film Dune, mais aussi à l’actualité puisqu’on y voit quelques allusions à la pandémie et à la cryptomonnaie.

Au casting américain, les personnages phares auront la chance de retrouver leurs voix américaines d’origine avec Billy West, Katey Sagal ou encore John DiMaggio. Idem pour le casting des voix françaises puisqu'on retrouvera notamment Alexis Tomassian (Fry) et Melody Dubos (Leela). Cette 8ème saison sera composée de 20 épisodes et on a déjà hâte de tous les regarder !