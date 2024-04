Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire - 5 théories étonnantes qui prouveraient que la Terre est creuse

Dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, on parle beaucoup de la Terre creuse. Il s'agit d'une théorie établie par quelques scientifiques dès le XVIIème siècle puis étayée par la littérature avant qu’elle ne devienne l’un des sujets favoris des complotistes. Alors, la Terre creuse existe-t-elle et les monstres pourraient-ils un jour envahir notre monde ? On fait le point.

La Terre Creuse, mythe ou réalité ?

Dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, de dangereux titans vivent dans la Terre creuse, un monde caché sous le notre. Au beau milieu de cette faune sauvage se trouvent les célèbres Godzilla et Kong. Ces derniers font parfois de petites escapades vers la surface de la Terre, laissant les titans coincés dans la Terre creuse. Mais derrière ce monde souterrain à priori invraisemblable se cachent des théories très sérieuses datant du XVIIème siècle. Depuis, les scientifiques ont fait des progrès dans de nombreux domaines, comme la sismologie, la géologie et l’étude du magma. L'occasion pour nous de nous intéresser à ces croyances !

Les reptiliens contrôleraient le monde

Crédit photo : Warner Bros.

Godzilla est-il le reptilien ultime qui nous contrôle ? Beaucoup croient en cette théorie des reptiliens, ces créatures imaginaires mi-hommes, mi-reptiles. D'après les complotistes, des extraterrestres reptiliens auraient pris forme humaine et contrôleraient notre société. Et il se trouve que notre cher Godzilla en est un… de reptile. Alors, c’est vrai, Godzilla est souvent aperçu par une poignée de personnes du côté du Japon ou des États-Unis, comme c’est le cas dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Sauf que cette grosse bébête qui, à ses heures perdues défend l’humanité contre les possibles attaques des titans, n'a pour l'instant jamais montré le bout de son museau. Ce qui n'empêche pas quelques irreductibles de publier des témoignages d’une soit-disant existence des reptiliens au travers de publications obscures sur le net.

Le royaume d’Agartha serait présent sous Terre

Vous avez déjà entendu parler d’Agartha ? Ce serait le nom d’un royaume à l’intérieur de la Terre creuse. Un peu comme comme le royaume dans lequel vivent Kong, Godzilla et toutes ces autres grosses bêtes, les titans, qui se font la guerre. Comme dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, le royaume d’Agartha serait accessible par d’énormes trous situés dans les pôles. Hélas (ou heureusement), personne n’a jamais trouvé les trous/ portails menant à un royaume souterrain. Par ailleurs, si la Terre était vraiment creuse, elle s’effondrerait sur elle-même puisqu’elle n’aurait pas de centre de gravité. Un triste constat pour ceux qui espéraient que des titans vivent dans les entrailles de notre planète.

Les océans mèneraient vers la Terre creuse

Un certain nombre de personnes pense que les océans ne sont en fait qu’un passage vers le centre de la Terre. En empruntant ce chemin (parfois long de plusieurs milliers de kilomètres de profondeur), on arriverait dans le repaire des titans. Cette légende est vieille comme le monde et après tout, Godzilla fait souvent des va-et-vient dans l’eau… Mais notre lézard adoré aurait en réalité vraiment du mal à rejoindre un monde secret au centre de la Terre. Car au fond des océans, il y a... la Terre. Et rien d’autre. Pas de portail, de tunnel ou de grottes secrètes. L’étude des océans et les explorations marines ont, à plusieurs reprises, atteint les profondeurs maximales. Cela dit, peut-être ces portails n'ont tout simplement pas encore été trouvés !

Les intraterrestres existent-ils ?

Crédit photo : Warner Bros.

Qui dit monde souterrain dit alors présence d’intraterrestres. C’est la question que beaucoup de curieux se posent. Et il est vrai que dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, on trouve beaucoup de ces intraterrestres : des gorilles, des reptiles, des créatures semblables à des Ptéranodons… Eh bien sachez que dans notre monde à nous, ils existent ! Sauf que nos intraterrestres sont les taupes, les fourmis, les verres de terre, les limaces, les scorpions ou encore les lapins. Alors, verrons-nous un jour un lapin géant combattre aux côtés de Godzilla et Kong ?

Depuis plusieurs siècles, la Terre creuse fait rêver et s'immisce dans l'inconscient collectif. Et même si de nombreuses théories ont depuis été réfutées, notre planète n'a pas encore livré tous ses secrets et le cinéma a peut-être encore des choses à nous apprendre. Alors qu'il s'agisse de rêve ou de réalité, vous pourrez voyager dans un autre monde dès le 3 avril avec Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire !