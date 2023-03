Daniel Radcliffe bientôt papa pour la première fois

L’inoubliable interprète d'Harry Potter s’apprête à devenir papa avec sa compagne de longue date, la comédienne Erin Darke. Le couple a confirmé la nouvelle via un communiqué relayé par leur agent.

Le jeune Daniel Radcliffe a bien grandi. Un peu plus de dix ans après la fin de la saga cinématographique Harry Potter, l’ancien sorcier à lunettes poursuit son chemin au cinéma et dans la vie. À bientôt 34 ans (en juillet prochain), l’acteur britannique s’apprête à devenir papa pour la première fois.

L’annonce a été dévoilée samedi 25 mars après que des photos de l’actrice Erin Darke, ventre arrondi en plein New York, aient circulé dans les tabloïds. Des rumeurs qui ont poussé le couple, d’ordinaire très discret, à confirmer l’heureuse nouvelle.

« Daniel et Erin ne pourraient être plus heureux d’attendre un enfant. Ils sont absolument ravis et ont hâte de former une famille de trois personnes. Ils l’ont annoncé récemment à leur famille et à leurs amis. C’est une période incroyablement excitante », a confié une source au Mirror.

Éviter la célébrité à tout prix pour son enfant

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film Kill Your Darlings, en 2013, et ne se sont plus jamais quittés. Moins connue que son illustre compagnon de sorcier à lunettes, Erin Darke s’est faite remarquée en jouant dans les séries Homeland, Good Girls Revolt ou encore La Fabuleuse Madame Maisel.

Très réservé, Daniel Radcliffe s’était laissé aller à quelques confidences sur son couple, dans un entretien avec le magazine People, l’année dernière : « J'ai une très belle vie. Je suis avec ma copine depuis une dizaine d'années, à peu près. Nous sommes vraiment heureux ».

Il poursuivait en indiquant qu’il ne voudrait pas que son enfant connaisse la même célébrité précoce qu’il a connu à 12 ans. Il préférerait à l’inverse que ses futurs enfants se dirigent vers les métiers de l’ombre du septième art. « J'adorerais qu'ils soient autour des plateaux de tournage. Mon rêve serait qu'ils viennent sur un plateau de tournage et se disent : 'Mon Dieu, tu sais, j'aimerais être dans le département artistique ou l’équipe de tournage'. Les plateaux de tournage sont des endroits merveilleux. Je pense que la plupart du temps, cela peut être merveilleux pour les enfants. Mais c'est vraiment le côté célébrité qu'il faut éviter à tout prix ».