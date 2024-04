«Joker : Folie à deux» : la bande-annonce enfin dévoilée, mais un détail fait enrager les fans

Ce mardi 9 avril 2024, la nouvelle bande-annonce de "Joker : Folie à Deux" a été dévoilée au public. Et les critiques fusent déjà.

À quoi peut-on s’attendre dans le prochain volet du film le Joker ? Apparemment, à beaucoup de choses, voire un soupçon de déception.



Crédit : YouTube

Un second volet sous forme de comédie musicale ?

Ce mardi 9 avril 2024, la bande-annonce de Joker : Folie à Deux a été dévoilée au public, pour le plus grand bonheur des fans. Ainsi, le 4 octobre 2024, on retrouvera sur le grand écran le célèbre Joker, incarné par Joaquin Phoenix, ainsi que Harley Quinn, jouée par la chanteuse Lady Gaga.

Cinq ans après la sortie du premier Joker, par Todd Phillips, à quoi faut-il s’attendre ? Si l'on en croit la récente bande-annonce du prochain volet, il semblerait que la tendance soit à la comédie musicale. Oui, vous avez bien lu. Un choix qui ne semble pas bien accueilli par les fans du show.

Crédit : YouTube

Un choix qui divise

Sur la Toile, de nombreux internautes ont déjà commenté cette nouvelle version : “M****, je viens de voir la bande-annonce de Joker : Folie à Deux... Triste de voir à quel point ils ont gâché la suite d'un si bon film... Je déteste les comédies musicales”, pouvait-on lire, ou encore “Je serais beaucoup plus excité pour The Joker 2 si ce n'était pas un foutu morceau musical”, “Pourquoi Joker 2 est-il une comédie musicale ? C'était une idée stupide ?”.

Crédit : YouTube

Heureusement, d’autres internautes semblent plus positifs et prêts à accueillir cette nouveauté : “Cela étant dit, ce sera probablement la meilleure comédie musicale de tous les temps et la cinématographie semble pertinente”, lit-on en commentaires ou “Lady Gaga à l’air incroyable dans Joker 2. J'ai hâte de le voir !". Malgré ces avis qui divergent, avant de découvrir la suite des aventures d’Arthur Fleck, alias, Le Joker et d’Harley Quinn, il faudra patienter encore quelques mois.

Pour rappel, l’acteur Joaquin Phoenix avait reçu, en 2019, l’Oscar du meilleur acteur pour le film. Et notre petit doigt nous dit que l’on ne sera pas déçus.