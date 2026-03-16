Insaisissables 3 : un tour de magie... et le voilà disponible en VOD

Ses tours de magie, tous plus surprenants les uns que les autres, ont charmé les spectateurs à l’automne dernier. Insaisissables 3 revient déjà sur nos écrans pour un divertissement assuré depuis votre canapé.

Le cinéma depuis le confort de chez vous grâce à la VOD

Insaisissables 3 a séduit les spectateurs lors de sa sortie au cinéma. Et grâce à la VOD, vous pouvez désormais le regarder chez vous depuis le confort de votre canapé !

Crédit photo : Lionsgate

Ainsi, vous pourrez vous jeter sur Insaisissables 3. Et oui, la bande de prodigieux magiciens est de retour pour un troisième braquage encore plus impressionnant. Pour ce nouvel opus, sorti neuf ans après le précédent, les Cavaliers accueillent de jeunes pousses (Ariana Greenblatt, Justice Smith et Dominic Sessa).

Mais que les fans de la saga se rassurent, les célèbres Cavaliers d'origine, Daniel (Jesse Eisenberg), Merrit (Woody Harrelson), Henley (Isla Fisher) et Jack (Dave Franco), ainsi que leur mentor Thaddeus (Morgan Freeman), sont toujours de la partie et bien décidés à réparer une fois encore les inégalités de notre monde grâce à de nouveaux tours de magie qui repousseront la limite entre la réalité et l'imaginaire. Ensemble, ils doivent, ni plus ni moins, dérober le diamant d’une organisation criminelle, menée par la redoutable Veronika Vanderberg (Rosamund Pike, photo ci-dessous).

Magie, illusions et coups de théâtre : le grand spectacle continue

Crédit photo : Lionsgate

Tous les ingrédients sont réunis pour passer la meilleure des soirées devant Insaisissables 3. Au programme, toujours plus de magie et des illusions bluffantes. On vous conseille d’avoir les yeux bien ouverts car les objets et les personnages apparaissent et disparaissent sans crier gare. Enfin, que dire du twist final jouissif ?

On n’en dira pas plus si ce n’est que Insaisissables 3 continue d’attirer du monde en salle. Cet opus a réuni 1,1 million de spectateurs en France. Avec ce troisième film, la saga dépasse les 6 millions d’entrées au total sur notre territoire. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là, puisqu’une suite est déjà évoquée...

Crédit photo : Lionsgate

Pour les fans hardcore de Insaississables, c’est encore (ou déjà) Noël. Le distributeur, SND, met en vente une large gamme de produits. Outre le classique DVD et BluRay, le distributeur propose un superbe steelbook Bluray 4K avec une qualité image et son irréprochable. Pour les plus gourmands, l’intégrale des trois films est disponible dans le format que vous préférez. Et bien évidemment en VOD.

Alors dépêchez-vous, votre bande de magiciens préférés vous donne rendez-vous sans plus attendre !