« Je suis une légende 2 » sera la suite d'une fin alternative méconnue du premier opus

Le producteur de « Je suis une légende 2 » vient de révéler que cette suite serait basée sur la fin alternative du premier film.

Depuis l’année dernière, on sait que le film « Je suis une légende », gros carton de l’année 2007 avec Will Smith en vedette, aura bien une suite.

En revanche, on ignorait encore jusqu’à présent quel serait le scénario de ce deuxième volet. On en sait désormais davantage grâce au producteur Akiva Goldsman qui vient de révéler quelques détails croustillants dans une interview accordée au site Deadline.

Et le synopsis risque d’en surprendre plus d’un car cette suite sera basée sur une fin alternative et méconnue du premier opus.

« Je suis une légende 2 » sera la suite d’une fin alternative méconnue

Vous l’ignorez peut-être mais le drame post-apocalyptique - Inspiré du roman du même nom, écrit par Richard Matheson en 1954 - avait en effet une autre version finale, que seuls certains chanceux ayant acheté le DVD connaissent.

Dans cet épilogue différent qui n’a finalement pas été retenu dans le montage final, le principal protagoniste Robert Neville survit face aux infectés, contrairement à la version sortie au cinéma dans laquelle il se sacrifie.

Cette fin alternative, fidèle au roman, a donc été choisie pour le bien du scénario du deuxième film, ce qui explique la présence de Will Smith au casting, où figure également l’acteur Michael B. Jordan (Creed, Black Panther).

Cette suite tant attendue se déroulera 10 ans après les événements relatés dans le premier film.

Akiva Goldsman a par ailleurs précisé que ce nouveau long-métrage, encore en développement, sera inspiré visuellement de la nouvelle série à succès « The Last of us », diffusée sur Prime Vidéo.

« Je suis obsédé par The Last of Us, où l’on voit le monde juste après l’apocalypse mais aussi après un laps de temps de 20-30 ans. On voit comment la terre reconquiert le monde, et il y a quelque chose de beau dans la question de savoir ce qui se passe lorsque l’homme cesse d’être le principal locataire. Ce sera particulièrement visuel à New York. Je ne sais pas s’ils grimperont jusqu’à l’Empire State Building, mais les possibilités sont infinies », a ainsi déclaré le producteur.