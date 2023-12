Je suis une Légende 2 : Will Smith annonce la suite avec Michael B. Jordan et explique son retour dans le film

Au point mort depuis plusieurs mois, la suite du film de survivants a bien avancé. Son acteur principal vient de livrer de nouveaux détails sur la suite. Attention cet article contient des spoilers sur le premier film.

Il y a presque deux ans, Will Smith annonçait sur son compte Instagram, à la surprise générale, la suite de Je suis une Légende. Le film culte de 2007 allait connaître une suite dans laquelle l’acteur américain reprendrait son rôle au côté d’un nouveau venu, Michael B. Jordan.

Si sur le papier, la nouvelle est plutôt réjouissante, elle laisse cependant les fans du film de marbre. En effet, dans Je suis une Légende, le personnage de Will Smith, Robert Neville, un brillant scientifique, se sacrifie après avoir mis au point un antidote.

Son sacrifice permet à deux personnes saines, Anna et Ethan, de survivre et de ramener cet antidote dans un camp de réfugiés, concluant le film sur une note d’optimisme et de réussite. Cependant, d'après Deadline, Je suis une Légende 2 devrait se faire en se basant sur la fin alternative du film, présente dans les bonus du DVD.

Une suite basée sur la fin alternative du premier film

En effet, la fin alternative du film est plus proche du livre de Richard Matheson. Dans cette version sortie en 2008, Robert Neville libère sa femme d’un labo après avoir testé son antidote sur une infectée. Le chef des infectés est présent et hésite à tuer Neville avant de finalement le laisser partir. Le lendemain, le scientifique part avec Anna et Ethan à la recherche du camp des survivants.

Crédit photo : Warner Bros.

Cette fois-ci, la suite est en préparation pour de bon. C’est Will Smith lui-même qui l’a annoncé alors qu’il participait à un festival en Arabie Saoudite ce week-end. « ll faut être un vrai mordu de Je suis une légende pour le savoir, mais dans la première version, celle sortie au ciné, mon personnage meurt. Or, sur le DVD, il y a une fin alternative, dans laquelle mon personnage survit. Pour Je suis une Légende 2, nous allons partir de là, de la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien vous dire de plus, mais Michael B. Jordan sera impliqué ».

Si aucune date de tournage ou de sortie n’a encore été annoncée, Will Smith a également déclaré qu’il venait de recevoir le scénario et qu’il s’apprêtait à en discuter avec Michael B. Jordan.