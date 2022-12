Après la victoire des Bleus, TF1 annonce le retour de Koh-Lanta avec une première bande-annonce

Seulement quelques minutes après la qualification de l'Équipe de France pour la finale de la Coupe du monde, TF1 a annoncé le retour de Koh-Lanta dans une bande-annonce. Une belle soirée pour les passionnés de foot et du célèbre jeu d’aventure.

Crédit photo : TF1

À voir aussi

Cette soirée du mercredi 14 décembre a été pleine de surprises pour les téléspectateurs qui ont regardé TF1. Les passionnés de foot ont pu exploser de joie lorsque l'Équipe de France a battu le Maroc et a obtenu sa place pour la finale de la Coupe du monde.

À peine remis de leurs émotions, les téléspectateurs ont eu droit à une autre bonne surprise, seulement quelques minutes après la victoire des Bleus.

TF1 annonce le retour de Koh-Lanta

Lors d’une coupure publicitaire, TF1 a diffusé la première bande-annonce de la prochaine saison de Koh-Lanta. Intitulée « Koh-Lanta, le feu sacré », elle sera présentée par Denis Brogniart, comme à son habitude. Selon l’animateur emblématique de TF1, cette saison inédite nous réserve de belles surprises.

« Aux Philippines, une légende raconte qu’un dieu gardait secrètement un feu sacré dans les entrailles du volcan Mayon. Un feu aux pouvoirs considérables qui donna naissance à un talisman tout aussi puissant », a déclaré la voix-off dans la bande-annonce.

Koh-Lanta de retour « prochainement »

Il faudra patienter encore un peu pour retrouver Koh-Lanta sur nos écrans puisque pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Si TF1 affirme que la saison arrivera « prochainement », on peut supposer qu’elle sera diffusée dans le courant du premier trimestre 2023.

Si le mystère plane sur la date de sortie et les nouvelles règles de l’émission, nous ne savons pas non plus si Koh-Lanta sera diffusée le mardi soir comme la saison précédente, ou si elle reviendra le vendredi soir comme à son origine.

Crédit photo : TF1

Jusqu’à la saison dernière, TF1 diffusait deux saisons de Koh-Lanta par an. Cependant, la chaîne a décidé de ralentir le rythme de diffusion en 2022, raison pour laquelle les téléspectateurs n’ont vu qu’une seule saison dans l’année. Après plusieurs mois d’absence, l’impatience des fans est donc plus grande que jamais.