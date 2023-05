La chanteuse Angèle confie être pansexuelle : qu'est-ce que cela signifie ?

La chanteuse Angèle était l’invitée de l’émission «Les rencontres du Papotin» sur France 2 ce samedi 20 mai. Alors qu’elle était interrogée sur sa sexualité, l’interprète de «Balance ton quoi» a révélé être pansexuelle.

Crédit Photo : Stephane Cardinale - Corbis/Corbis/Getty Images

Samedi 20 mai, l’émission «Les rencontres du Papotin» sur France 2 recevait la chanteuse Angèle. Vous l’ignorez peut-être, mais cette émission est composée de journalistes non professionnels et porteurs de troubles du spectre autistique.

Au cours de l’entretien, l’interprète de «Ta Reine» a été interrogée sur ses premiers émois amoureux : «J’ai entendu que tu es bi ? As-tu un petit ou une petite amie?», lui a demandé Jean.

C’est dans ce contexte que la jeune femme de 27 ans a révélé être pansexuelle : «Je suis bi. Je dirais même que je suis “pan”, je suis pansexuelle», a répondu l’ex-compagne de Marie Papillon.

Avant d’ajouter : «En fait, c’est une nuance. C’est-à-dire que moi je peux tomber amoureuse d’un garçon, d’une fille, d’une personne non binaire, d’une personne transgenre. Ce n’est pas un choix. Je ne choisis pas de tomber amoureuse… C’est juste quelqu’un. Le sentiment amoureux, avoir des papillons dans le ventre, fille ou garçon, pour moi c’est le même».

Qu'est ce que la pansexualité ?

Contrairement aux personnes bisexuelles, les pansexuels sont attirés par toutes les personnes, indépendamment de leur sexe ou de leur identité de genre ou orientation sexuelle, explique le site Drapeau-LGBT.

«Une personne pansexuelle sera donc attirée par les hommes, femmes, personnes non-binaires, mais également tout individu ne se qualifiant pas par ces termes. En somme, la pansexualité est le fait d’éprouver une attirance qui sera liée à l’individu, sa personnalité, son charisme, nos propres sentiments envers cette personne, ou tout autre trait qui n’est pas associé à son orientation sexuelle, son sexe, son identité de genre».

Drapeau pansexuel. Crédit Photo : shutterstock

Dans son documentaire disponible sur Netflix, Angèle évoque son coming out volé par Cyril Hanouna en 2019 : «Il a été la première personne à dire en direct que j’étais avec une femme. Mon coming out m’a été volé. J’avais réalisé assez tard que j’étais bi, et c’était compliqué. J’aurais préféré choisir le moment».