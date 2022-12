La France a incroyable talent : revivez la demi-finale endiablée de l'émission

Mardi 29 novembre, les demi-finalistes de l’émission M6 «La France a un incroyable talent» ont sué sang et eau pour remporter leur ticket pour la finale, offrant au passage un spectacle haut en couleur.

L’étau se resserre autour des candidats de «La France a un incroyable talent» saison 17. Mardi 29 novembre, les demi-finalistes sélectionnés lors des auditions se sont affrontés sur scène pour gagner leur place en finale.

Comme à son habitude, l’émission diffusée sur M6 a réservé son lot de surprises, notamment avec la présence de l’acteur et humoriste Kyan Khojandi comme cinquième juré. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous nos trois coups de coeur de la soirée.

Une reprise réussie qualifie une candidate

C’est la chanteuse et multi-instrumentiste Orilia qui figure à la première place de notre top. Celle qui joue de cinq instruments à la fois s’est une nouvelle fois illustrée sur scène avec une reprise de «Running Up That Hill» de Kate Bush.

"Qu’est-ce que c’est juste !" ?

Avec sa reprise de "Running Up That Hill", @OriliaMusique fait voyager l'ensemble du jury de #LFAUIT dans un univers musical aux notes magiques ! pic.twitter.com/SXoUKKfD0F — M6 (@M6) November 29, 2022

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa performance poétique et son timbre de voix envoûtant ont subjugué les jurés : «Vous êtes très talentueuse», a lancé la chanteuse Hélène Ségara.

La jeune femme de 24 ans a obtenu son ticket pour la finale après délibération du jury.

Un numéro de salsa enflamme le jury

Le duo de danse Oscar et Tiffany ont enflammé la salle de spectacle avec leur numéro de salsa endiablé. En effet, les jumeaux colombiens, dont la complicité crève l’écran, ont multiplié les acrobaties et les prouesses techniques dans une chorégraphie colorée et inoubliable.

"C'est incroyable !"

Oscar et Tiffany donnent tout pendant leur prestation



Les demi-finales de La France a un incroyable talent, mardi à 21.10 #LFAUIT pic.twitter.com/zeRD19SdUF — M6 (@M6) November 26, 2022

Leur show a reçu une standing ovation, et le duo s’est vu attribuer un «Golden Buzzer» de la part de Kyan Khojandi, lui permettant ainsi de filer en finale. Une récompense amplement méritée !

Des contorsionnistes filent en finale

Notre troisième coup de coeur de la soirée est le duo «Des Articulés». Les contorsionnistes ont offert un numéro intime et très physique au public. Une chose est sûre : le couple a mis la barre très haut après avoir suivi un entraînement intensif durant un mois.

Les acrobates ont scotché les spectateurs avec leurs mouvements de flexion et leur souplesse impressionnante : «Bravo, C’était super !», s’est exclamée la chanteuse Marianne James. À l’instar des candidats cités, les amoureux se produiront sur scène lors de la finale.

"Comment ils font ça ?" ?

Le "Duo Des Articulés" propose un numéro d'équilibre et de contorsion tout autant sensuel que mémorable ! ? #LFAUIT pic.twitter.com/UaSV4HG7BV — M6 (@M6) November 29, 2022

La semaine prochaine, ne loupez pas la deuxième demi-finale de «La France a un incroyable talent». Rendez-vous mardi 6 décembre à partir de 21h10 sur M6 !