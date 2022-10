Sortez vos agendas ! La nouvelle saison de «La France a un incroyable talent» sera diffusée à partir du mardi 18 octobre, sur M6.

C’est officiel : l’émission culte diffusée sur M6 depuis 2006 est de retour. La 17ème saison de «La France a un incroyable talent» dévoilera son premier épisode le mardi 18 octobre, à partir de 21 heures 10.

Crédit Photo : M6

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le show télévisé s’annonce haut en couleur et riche en nouveautés. Au programme : un jury d’exception, 120 nouveaux talents prêts à tout pour décrocher les 100 000 euros et un public de rêve.

Une nouveauté s’est glissée dans l’émission de M6

À l’instar des saisons précédentes, c’est la présentatrice Karine Le Marchand qui sera aux manettes de l’émission. Du côté des jurés, nous retrouverons les chanteuses Marianne James et Hélène Ségara, l’humoriste québécois Sugar Sammy, ainsi que le magicien Éric Antoine.

Crédit Photo : M6

Cette année, une nouveauté mondiale s’est glissée dans le programme. En effet, «La France a un incroyable talent» accueille un cinquième juge dès les auditions : le public. Son rôle ? Muni d’une télécommande, un panel d’une centaine de spectateurs aura pour mission de voter durant les prestations.

En cas d’égalité lors du verdict du jury, le vote de l’auditoire permettra de sceller le sort du candidat en ballotage. Vous l’aurez compris, les épisodes promettent de nombreux rebondissements.

La France a un incroyable talent : des shows exceptionnels

Les téléspectateurs assisteront également à des performances exceptionnelles, et découvriront des talents aussi impressionnants les uns que les autres. C’est notamment le cas d’une yogi âgée de…99 ans ! Vous allez frissonner devant une performance d’escapologie (art de l’évasion, ndlr) sur une grue de 60 mètres de hauteur.

Autre nouveauté : le jury pourra quitter le plateau de tournage pour découvrir des shows aériens en extérieur. Mais ce n’est pas tout ! Les téléspectateurs feront connaissance avec le premier candidat virtuel de l’histoire de l’émission. Une vedette de la chanson et une star de «L‘amour est dans le pré» seront aussi de la partie.

Crédit Photo : M6

«Jamais la France a un incroyable talent n’a proposé autant de numéros aussi bluffants», s’extasie Marianne James. Sans surprise, la saison 17 de «La France a un incroyable talent» sera placée sous le signe de l’émotion. Enfin, «La France a un incroyable talent - ça continue - sera disponible en deuxième partie, toujours présentée par l’inoubliable Pierre-Antoine Damecour.