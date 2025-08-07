Personne ne la connaissait mais cette série comique au score parfait rend accro les spectateurs

Si vous voulez ajouter un peu de légèreté et de bonne humeur à votre quotidien, alors voici la série qu’il vous faut. Les spectateurs Netflix ont été agréablement surpris de découvrir cette série méconnue à laquelle ils sont rapidement devenus accros.

Avec l’abondance de programmes disponibles sur les plateformes, il est parfois difficile de faire son choix. Heureusement, les internautes donnent souvent un petit coup de main. Surtout lorsqu’il s’agit de découvrir des œuvres méconnues.

Sur le forum Reddit, une personne s’est adressée à la communauté Netflix. Elle leur a posé cette question : « Quelle série ou quel film Netflix vous a surpris positivement ? ». Ce programme pour lequel ils n’avaient « aucune attente mais ont fini par adorer ». La réponse ne s’est pas fait attendre. Parmi les dizaines de réponses, une s’est démarquée, trouvant écho chez plusieurs internautes.

Crédit photo : Netflix

Cette série très méconnue est Kim’s Convenience, diffusée entre 2016 et 2021 sur le réseau canadien CBC, puis sur Netflix. Voici son résumé : « Gérant une supérette à Toronto, une famille d'origine coréenne s'occupe de sa clientèle, de ses enfants et s'adapte tant bien que mal à un monde en constante évolution ».

La série que personne ne connaissait et qui rend accro les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Ne vous y trompez pas, Kim’s Convenience est une comédie familiale qui a su captiver les spectateurs dès les premières minutes. Jusque-là peu connue, Kim’s Convenience a changé de dimension lorsqu’elle a rejoint Netflix en 2018. Désormais, les abonnés de la plateforme peuvent dévorer les cinq saisons de cette sitcom dans laquelle joue notamment Simu Liu, la star de Shang-Chi. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Entre janvier 2023 et juin 2025, Kim’s Convenience a été regardée pendant un nombre impressionnant de 142,9 millions d'heures, selon les chiffres de Flixpatrol. Les spectateurs qui ne connaissaient pas la série canadienne avant de la regarder admettent être devenus « accros » en un rien de temps. Certains ont même dévoré la première saison en un jour seulement.

« Parfois, on appuie sur lecture sur quelque chose au hasard et hop, on est accro » ; « Une série tellement géniale ! » ; « Tellement bien faite, tellement bien écrite, de beaux personnages » ; « L’une des meilleures comédies que j’ai jamais vues » ; « C'est ma série préférée. Toute ma famille la regarde… J'ai reçu une invitée et maintenant elle est accro. Vous avez été extraordinaires. Tellement drôle et divertissant », écrivent les internautes.

Les spectateurs ont adoré et l’ont fait savoir. Sur Rotten Tomatoes, ils lui ont attribué le score parfait de 100% pour la première saison. Si jamais vous voulez une autre série à dévorer, pourquoi ne pas vous lancer dans cette série sud-coréenne qui détrône Squid Game ?