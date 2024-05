Le Kermesse Festival est de retour en 2024, préparez-vous à vibrer sur les meilleurs sons des années 2000 !

Arrêtez tout ! Le Kermesse Festival (aka le plus grand festival années 2000) est de retour en 2024. Et cette nouvelle édition s’annonce encore plus nostalgique que les précédentes.

Il fut un temps où les jeans taille basse, les pinces colorées, les portables à clapet ou encore les lecteurs CD étaient à la mode. On parle bien évidemment des années 2000. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette époque était vraiment cool.

Cette ère vous manque ? Pas de panique, vous pouvez remonter le temps grâce au Kermesse Festival, le plus grand festival années 2000. Envolez-vous pour neuf jours de musique. L’occasion pour les nostalgiques de redécouvrir les chanteurs qui ont bercé notre enfance, le tout dans une ambiance de folie.

Cette année, la Kermesse Festival posera ses valises à Nice, du 28 au 30 juin. Mais ce n’est pas tout ! La nouvelle édition tant attendue s’exportera aussi à La Seyne-sur-Mer, du vendredi 2 août au dimanche 4 août. Enfin, le festival s’envolera aussi vers Toulouse, du 15 au 17 août.

La crème de la crème des artistes des années 2000

Une chose est sûre : cet événement unique va envoyer du lourd. Il faut dire que la programmation fait rêver. Les festivaliers auront la chance de danser sur les plus grands tubes des années 2000.

Sheryfa Luna, K.Maro, Kenza Farah, O-Zone… Ils seront tous présents sur scène pour vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit ! Au total, plus de 55 000 personnes sont attendues sur les trois villes.

Et cette nouvelle édition, où le passé rencontre le présent pour créer un moment magique, séduit déjà un grand nombre de fans. En effet, plus de la moitié des places a déjà été vendue.

Côté dress code, n’hésitez pas à ressusciter vos jeans taille basse, vos t-shirts moulants et vos plus beaux bandanas !

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Rendez-vous cet été pour vivre cette expérience incroyable !