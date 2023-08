“Une chanson qui me dégoûte” : quand Juliette Armanet dézingue “Les lacs du Connemara”

Interrogé par un média belge, Juliette Armanet n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer ce qu’elle pense du tube “Les lacs du Connemara” de Michel Sardou. Et c’est pas joli !

On le sait, tous les goûts sont dans la nature et ce qu’on aime parfois peut être détesté par d’autres, et vice-versa. Lorsqu’il s’agit de donner son opinion sur de la musique, forcément, il est très personnel avec des arguments bien à soir.

En tout cas, si vous organisez une soirée et que vous invitez Juliette Armanet, ne prévoyez surtout pas de mettre du Michel Sardou dans la playlist. La chanteuse a fait savoir qu’elle n’était pas très fan, et ressentait même une aversion pour le plus grand tube de Michel Sardou, intitulé “Les Lacs du Connemara”.

“Une chanson qui me dégoûte"

Invitée du média belge Tipik, Juliette Armanet s’est longuement confiée dans une interview sans langue de bois. Il a été demandé à la chanteuse de 29 ans quelles étaient les trois chansons qui pourraient lui faire quitter une soirée, et elle n’a pas hésité longtemps : “Trois fois Les lacs du Connemara”, répond-elle.

Selon elle, elle estime que la musique est immonde et contient un côté “scout et sectaire” : “C’est de droite, rien ne va. C’est vraiment une chanson qui me dégoûte”. Un avis très tranché qui aura le mérite de faire beaucoup parler.

Chacun fera son avis sur la chanson, mais on se rappellera de cette histoire assez insolite dans les Landes où une femme, pour embêter son ex qui était devenu son voisin, avait décidé d'écouter Michel Sardou en boucle pour le rendre fou. Elle avait été condamnée de trois mois de prison avec sursis pour harcèlement ! Michel Sardou, ça reste une sacrée arme conjugale !