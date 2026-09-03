Harry Potter : ce “gros problème” qui pourrait ruiner la série selon les fans

Alors que la première saison de “Harry Potter” sera diffusée pour Noël, le programme serait menacé par un “gros problème”, selon les fans.

Il ne reste plus que quelques mois à attendre avant de découvrir la première saison de la série “Harry Potter”, produite par HBO. Ce mercredi 2 septembre, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, et elle a créé l’engouement chez les fans du jeune sorcier. En plus de cela, une star de “Game of Thrones” a rejoint le casting, pour le plus grand plaisir des fans.

Cependant, le programme pourrait être menacé à l’avenir. En effet, certains internautes ont soulevé “un gros problème” auquel la série pourrait être confrontée, et qui risque de lui faire perdre de l’audience au fil du temps.

“On sait comment se termine la série”

Un premier problème avait été soulevé : l’âge des acteurs et le rythme de la production. En effet, les jeunes sorciers risquent de grandir trop rapidement par rapport au déroulé de l’histoire. Mais ce n'est pas tout.

De nombreux fans pensent que la première saison de la série va connaître un grand succès, car les spectateurs seront curieux de découvrir cette nouvelle adaptation. Cependant, par la suite, ils estiment que l’engouement risque de diminuer fortement. La raison ? Nous connaissons déjà toute l’histoire, ce qu’il se passe, les principaux événements ainsi que la fin. Contrairement aux séries actuelles, HBO n’aurait donc aucun moyen de maintenir les spectateurs en haleine et au fil du temps, la série risque de s’essoufler.

“Je pense que la série Harry Potter fera un démarrage fulgurant, mais elle a un gros problème. La télévision moderne n’a qu’une seule astuce : agiter une carotte devant le public et attendre des années avant de la lui offrir. On sait comment se termine la première saison. On sait comment se termine la deuxième saison. On sait comment se termine la série ! Pas de récompense”, a expliqué un internaute sur X.

Crédit photo : HBO

Un autre internaute a montré son accord avec ce post :

“La saison 1 bénéficiera d’un lancement en grande pompe et d’un succès d’audience retentissant, mais dès la fin de la saison 1, la réalité vous rattrapera. Si vous tenez absolument à connaître la suite de l’histoire, les films vous en offriront une version condensée. La télévision, elle, n’aura plus rien à offrir”, a-t-il déclaré.

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Une série fidèle aux romans

Cependant, d’autres fans ont répondu à cette critique, expliquant que la série devrait être plus développée que les films. Ainsi, elle pourrait montrer de nouvelles scènes qui sont décrites dans les livres mais que nous n’avons pas encore vu au cinéma.

“Je suis tout à fait d’accord, même si je ne pense pas qu’ils le fassent pour créer des surprises. Ils le font plutôt pour respecter la fidélité aux livres, ce que les fans de Harry Potter souhaitent”, “Les livres abordent beaucoup de choses que les films n’ont pas traitées. Étant fan des films, j’attends cette série avec impatience”, “Les gens regardent la série parce qu’ils veulent voir comment elle adapte le livre. Cet argument est absurde car il sous-entend que les films originaux étaient inutiles dès le départ, puisque les livres existaient déjà. Les gens veulent voir à quel point l’intrigue est fidèle aux livres”, ont commenté les internautes.

Alors que la première saison sortira pour Noël, la saison 2 est d’ores et déjà en préparation. Il faudra donc attendre un peu pour voir si la série durera dans le temps ou non.