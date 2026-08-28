Harry Potter : Rupert Grint va jouer Ron Weasley sur scène, la réaction drôle et touchante de Tom Felton

Rupert Grint, l’inoubliable interprète de Ron Weasley, va succéder à Tom Felton dans la pièce “Harry Potter et l’Enfant Maudit”. Une annonce à laquelle ce dernier a réagi avec tendresse et humour.

L’aventure “Harry Potter” n’est pas tout à fait finie. En plus de la sortie de la série sur HBO pour Noël, la pièce de théâtre “Harry Potter et l’Enfant Maudit” bat son plein à Broadway. Tom Felton, qui incarne Drago Malefoy dans la saga, a repris son rôle sur scène. Récemment, pendant l'une de ses représentations, il a été réuni avec une autre star du casting, venue le voir au théâtre.

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Mais ce n’est pas tout. Un autre acteur va retrouver son public sur scène. Il s’agit de Rupert Grint, qui reprendra son rôle de Ron Weasley. Il débutera le 2 février 2027 et restera sur les planches pendant 17 semaines. Sa dernière représentation aura lieu le 30 mai 2027, sauf s'il est reconduit.

“Je t’aime Weasley”

En apprenant la nouvelle, Tom Felton a eu une réaction drôle et touchante. Il a publié une série de photos sur son compte Instagram, où on le voit avec Rupert Grint au fil des ans. La première image montre l’interprète de Ron Weasley porter un t-shirt blanc avec l’inscription : “J’aime Tom Felton”.

Pour lui répondre, ce dernier a donc publié une série de clichés avec la légende : “Je t’aime aussi Weasley”. Cette publication a ému les fans, qui ont été nombreux à commenter.

“Oh c’est trop mignon”, “La bromance Malefoy - Weasley dont nous ne savions pas que nous avions besoin, mais maintenant on ne peut plus vivre sans”, “Certaines choses ne changent jamais”, “Tellement adorable. J’espère que vous pourrez faire au moins quelques spectacles ensemble”, ont commenté les internautes.

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Les acteurs vont se succéder

Ce post témoigne de la longue amitié qui lie les deux acteurs depuis 2001. Des années après la fin de la saga, il est émouvant de les voir tous les deux reprendre leurs rôles respectifs sur scène.

Cependant, Rupert Grint et Tom Felton ne joueront pas ensemble à Broadway puisqu’ils se succéderont. La dernière apparition de Tom Felton sur scène aura lieu le 3 janvier 2027, tandis que Rupert Grint fera sa première représentation le 2 février 2027. Un passage de flambeau qui va ravir les fans de la première heure.