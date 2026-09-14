Une star d'Harry Potter révèle la tradition « extraordinaire » qu'avait Alan Rickman sur les tournages des films

Alan Rickman est décédé il y a dix ans, mais ses collègues ne l’ont jamais oublié. Une des stars de Harry Potter a raconté l’incroyable acte de gentillesse dont il faisait preuve sur les tournages.

La gentillesse d’Alan Rickman encore louée dix ans après son décès

Gary Oldman a fait un passage par le Festival international du film de Toronto (Tiff) la semaine dernière où il a échangé avec le public. Forcément, l’acteur britannique n’a pu échapper aux questions sur Harry Potter. Il en a profité pour raconter l’habitude qu’avait Alan Rickman sur le plateau.

Crédit photo : Warner Bros.

L’inoubliable interprète de Severus Rogue est décédé en 2016 à l’âge de 69 ans d’un cancer du pancréas. Depuis, ses anciens collègues n’ont cessé de louer sa gentillesse et son talent. Selon Gary Oldman, Alan Rickman apportait une énergie chaleureuse aux tournages des Harry Potter.

« Alan en était en quelque sorte le moteur. Il était passionné, il s'y investissait ; il y adhérait pleinement et s'y consacrait », a raconté l’acteur via Entertainment Weekly.

La suite après cette vidéo

Offrir un moment magique aux enfants sur le tournage de Harry Potter

Crédit photo : Warner Bros.

Mieux encore, Gary Oldman a également dévoilé que Alan Rickman avait une tradition durant les tournages des films : il « faisait venir des enfants tous les jours » pour assister au tournage des Harry Potter et leur faire visiter les décors. Puis, les acteurs rencontraient les enfants et passaient un peu de temps avec eux.

« Il les faisait venir de l’école ou de l’hôpital ; il amenait des amis et leurs enfants presque tous les jours, pour le déjeuner ou autre », se rappelle-t-il.

Gary Oldman a été touché par la gentillesse et la bienveillance de son collègue. Durant cet échange avec les fans, l’interprète de Sirius Black a admis avoir trouvé « cela tout à fait extraordinaire : d'évoluer dans cet univers, de pouvoir s'y rendre chaque jour et de savoir à quel point cela comptait pour ces enfants. Il voulait donc partager cela ».

Le geste d’Alan Rickman a sans doute plu aux enfants qui devraient s’en souvenir toute leur vie. En attendant, la série HBO Harry Potter sortira le 25 décembre 2026.