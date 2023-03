La Youtubeuse Sophie Fantasy et son mari Greg Inside condamnés à trois ans de prison

Sophie Fantasy et Greg Inside, un couple de Youtubeurs célèbres pour leur vie de famille qu’ils exposent sur la plateforme, ont été condamnés à trois ans de prison pour escroquerie, abus de faiblesse et harcèlement moral.

Si vous suivez les tendances Youtube, vous connaissez peut-être Sophie Fantasy et Greg Inside. Ces deux parents forment un couple célèbre sur Youtube notamment grâce à leurs deux enfants, Swan et Néo, qui sont de vraies stars sur la plateforme. Ensemble, ils cumulent 6 millions d’abonnés et chaque vidéo est vue des centaines de milliers de fois.

Crédit photo : @sophie_officiel

En plus de leur activité sur Youtube, Sophie Fantasy et Greg Inside, de leurs vrais noms Gaëlle Burlot et Grégory Thonet, ont fondé l’agence matrimoniale Eurochallenges. Cette entreprise avait pour but d’organiser des rencontres amoureuses entre des hommes français et des femmes originaires d’Europe de l’Est, d’Afrique ou d’Asie. Au total, 340 personnes ont souscrit à une offre de l’agence, dont le montant s’élevait à plusieurs milliers d’euros.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. Entre 2010 et 2014, les 340 personnes qui ont versé de l’argent à l’agence n’ont jamais eu les rendez-vous promis par l’entreprise. En plus de cela, certains clients affirment avoir subi des pressions afin de régler l’argent qu’ils devaient à l’agence matrimoniale. Ainsi, Gaëlle et Grégory ont été accusés d’avoir organisé une escroquerie à grande échelle.

Les Youtubeurs condamnés à trois ans de prison

Finalement, la sentence est tombée : Gaëlle et Grégory ont été condamnés à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, ainsi que 100 000 euros d’amende. Ils ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Gaëlle Burlot et la mère de Grégory Thonet, Anne-Marie Muser, n’auront plus le droit de gérer et d’exercer une activité en lien avec le courtage matrimonial. Cette dernière a également été condamnée à cinq ans de prison dont trois avec sursis et devra verser 20 000 euros d’amende.

Crédit photo : @sophie_officiel

Les frères de Grégory, eux aussi à la tête de l’agence matrimoniale, ont également été condamnés. Roland Thonet a reçu une peine de quatre ans de prison dont deux ans avec sursis ainsi que 10 000 euros d’amende. Le second frère, Pierre-Alexis, a été condamné à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis.