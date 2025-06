Le GP Explorer 3 de Squeezie sera diffusé à la télévision, une première historique

C’est une grosse surprise : en plus d’être diffusée en direct sur Twitch, la troisième course automobile du GP Explorer de Squeezie sera retransmise en direct sur les chaînes de France Télévisions.

C’est l’un des événements les plus attendus de la communauté YouTube : le troisième GP Explorer de Squeezie aura lieu du 3 au 5 octobre 2025 sur le Circuit Bugatti du Mans, selon une annonce faite par le YouTubeur ce mercredi 4 juin.

Crédit photo : @xsqueezie / Instagram

Cet événement de course de Formule 4, qui regroupe des personnalités d’internet, a battu des records d’audience lors de ses dernières éditions. En 2023, si des personnes ont pu gagner des places pour assister à l'événement, plus de 1 300 000 spectateurs ont regardé la course en direct sur Twitch, faisant de ce stream le sixième plus regardé au monde et le premier en France.

Crédit photo : @xsqueezie / Instagram

Lors de cette troisième édition, 40 000 spectateurs sont attendus le vendredi, et 80 000 pour les journées de samedi et dimanche. Comme le rapporte le Huffington Post, 200 000 tickets ont été mis en vente, soit trois fois plus que lors du GP2.

Le GP Explorer 3 diffusé à la télévision

En plus d’annoncer les dates du prochain GP Explorer, Squeezie a également fait une grosse révélation : cette année, en plus d’être retransmise sur Twitch, la course sera diffusée en direct à la télévision. Les essais libres et les qualifications pourront être suivis sur France 4 tandis que la course sera diffusée sur France 2. Il sera également possible de la regarder en “mode expert” sur le site web france.tv pour voir la course depuis la caméra embarquée des pilotes.

Pour le moment, on ne connaît pas encore l’indentité de toutes les stars d’internet qui participeront à l’événement. Cependant, Squeezie a annoncé la venue de plusieurs rappeurs comme SCH, Vald, SDM, Vladimir Cauchemar, Gazo ou encore Tiakola, pour des concerts XXL. Un événement de plus en plus populaire qui fait tomber la barrière entre internet et la télévision.